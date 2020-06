Veículo mais popular há décadas nos EUA terá versão elétrica em 2022

Depois de anos de expectativa, um dos veículos mais icônicos dos Estados Unidos, a picape F-150 vai finalmente ganhar uma versão elétrica. Um dos modelos mais populares nos Estados Unidos desde a década de 1980, o automóvel da Ford chegará ao mercado em sua nova versão, agora mais sustentável, a partir de 2022.

Em anúncio na quarta-feira, 10, o diretor de operações da Ford, Jim Farley, afirmou que a previsão da companhia é colocar a picape nas lojas a partir do segundo semestre de 2022. O executivo, no entanto, não revelou mais detalhes do modelo EV da F-150 para a CNBC.

O ano de 2022, inclusive, é aguardado ansiosamente por entusiastas do setor. Estudos realizados pelo Bank of America Merril Lynch apontam que esse será o grande ano para o mercado automotivo que deverá ganhar importantes lançamentos no período, conforme reportado pelo site AutoNews.

O atraso da Ford pode ter consequências. Isso porque empresas rivais como Tesla e General Motors projetam que as picapes elétricas Cybertruck e Hummer, respectivamente, já estarão disponíveis para venda em algum período do ano que vem.

Produzida desde 1948, a picape F-150 é um dos símbolos da Ford. A versão elétrica do modelo já foi exibida em vídeos comerciais pela montadora americana, como pode ser visto abaixo, e é aguardada com ansiedade pelo mercado.

F-150: picape da Ford é um dos veículos mais populares dos Estados Unidos F-150: picape da Ford é um dos veículos mais populares dos Estados Unidos

Em 2019, o veículo figurou pela 37ª vez consecutiva na liderança das vendas do mercado americano, consolidando sua liderança no número de emplacamentos desde o início da década de 1980. Segundo a consultoria Jato Dynamics foram 624.000 unidades emplacadas em 2018, quase 200.000 a mais do que a Silverado, da General Motors.

Neste ano, uma pesquisa da empresa iSeeCars.com revelou que a F-150 é o veículo usado mais popular dos Estados Unidos, estando na liderança do ranking em 32 estados diferentes.