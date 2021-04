Valor da Epic Games sobe para US$ 29 bi em nova rodada de captação

A desenvolvedora de jogos e plataformas Epic Games captou 1 bilhão de dólares em nova rodada de negociações, elevando o valor total da empresa para 28,7 bilhões de dólares.

De acordo com a empresa americana, 200 milhões do total investido nesta terça-feira, 13, veio da japonesa Sony, que já havia aportado fundos na empresa no ano passado. Outros investidores incluem Appaloosa, Baillie Gifford e o fundo Fidelity.

O novo valor da empresa é um crescimento de 66% ante o que havia sido divulgado no ano passado, quando foi realizado um aporte de 1,8 bilhão de dólares na empresa.

A Epic se tornou uma gigante do mercado de games nos últimos anos, principalmente depois que o Fortnite, um título de tiro ao estilo Battle Royale, explodiu em sucesso após o lançamento em 2017. O game, ainda que gratuito, faturou 1 bilhão de dólares em 10 meses.

Mas a empresa também é uma desenvolvedora robusta, responsável pelo desenvolvimento da Unreal Engine, um mecanismo por trás de grandes jogos disponíveis atualmente.

A loja de jogos da empresa também se tornou uma constante nos últimos anos, com a Epic entrando no mercado de distribuição de games.