Robôs humanoides entram na mira da Nvidia com novo sistema de segurança

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 22, o Halos for Robotics, sistema de segurança voltado a permitir que robôs humanoides operem em contato próximo com seres humanos em ambientes de trabalho — inclusive com contato físico direto, quando necessário.

A fabricante de chips descreve a ferramenta como o primeiro sistema de segurança "full-stack" da indústria para robótica e inteligência artificial (IA) física que opera perto de pessoas.

Segundo a Nvidia, robôs humanoides só poderão ganhar a confiança necessária para trabalhar ao lado de humanos se conseguirem lidar com decisões tomadas em fração de segundo.

O Halos for Robotics nasce de uma base já testada: deriva do sistema de mesmo nome desenvolvido originalmente para veículos autônomos, lançado pela companhia em março de 2025.

Como funciona o sistema

O Halos for Robotics combina capacidade computacional de IA, software de segurança, dados de sensores, aplicações específicas e inspeção técnica — reunindo, segundo a Nvidia, uma arquitetura de segurança comum para que diferentes robôs operem perto de pessoas seguindo o mesmo padrão.

A base computacional do sistema usa o chip industrial NVIDIA IGX Thor, que já vem com recursos de segurança embutidos, combinado ao software Halos Core, responsável pelas funções operacionais relacionadas à segurança.

A empresa também criou o NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab, que descreve como o primeiro programa do mundo credenciado pelo ANSI National Accreditation Board (ANAB) para avaliação de segurança funcional de IA física.

O laboratório ajuda parceiros a preparar suas integrações com o Halos para certificação externa por entidades como TÜV Rheinland, UL Solutions, TÜV SÜD, exida, SGS e CertX.

Quem já está usando a tecnologia

A Agility Robotics é a primeira empresa a adotar o Halos for Robotics.

Seu robô humanoide Digit, projetado para tarefas industriais em logística, manufatura e armazéns, já atende clientes como Amazon, GXO, Schaeffler e a fábrica canadense da Toyota Motor Manufacturing. A Agility está integrando o chip IGX Thor e o Halos Core ao próprio sistema de detecção segura de humanos do Digit.

O movimento da Nvidia ocorre em paralelo a outras iniciativas recentes da empresa para acelerar o desenvolvimento de robôs humanoides.

Em parceria com a Siemens, a Nvidia já testou em abril o robô humanoide HMND 01, da fabricante britânica Humanoid, em uma fábrica de eletrônicos da Siemens em Erlangen, na Alemanha — o robô operou de forma autônoma por mais de oito horas, completando mais de 90% das tarefas designadas e movendo cerca de 60 contêineres por hora.

Por que a certificação importa

O lançamento chega num momento em que a indústria de robótica busca formas padronizadas de provar, perante reguladores e clientes corporativos, que um robô humanoide é seguro para operar ao lado de trabalhadores humanos.

Antes da certificação final por terceiros, a Nvidia detalha publicamente os componentes de software, hardware de IA e proteções de cibersegurança usados no sistema — uma transparência que especialistas do setor apontam como condição básica para que empresas confiem em colocar robôs humanoides em operação real perto de funcionários.

"Fábricas do futuro exigem robôs capazes de perceber, raciocinar e se adaptar de forma autônoma ao lado de trabalhadores humanos", disse Deepu Talla, vice-presidente de robótica e IA de borda da Nvidia, sobre o teste com a Siemens em abril — lógica que agora se estende ao framework de segurança anunciado nesta segunda.