Vai de bicicleta? O Google Maps quer facilitar a viagem

Com a intenção de ajudar os usuários a optarem por formas de se locomover mais sustentáveis, o Google anunciou, nesta quarta-feira, 6, recursos para o Google Maps que trazem um novo modo de navegação para ciclistas e opções de rotas para economizar o combustível em automóveis.

Uma delas é a Lite Navigation, ou, em tradução livre, 'navegação leve', que traz ao ciclista acesso às informações sobre a rota sem precisar manter a tela sempre ligada. O recurso chegará aos aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS) nos próximos meses.

O Google Maps também passará a mostrar informações sobre bicicletas e patinetes compartilhadas nas redondezas. A função estará disponível em mais de 300 cidades, incluindo São Paulo.

Já para os carros, o app vai apresentar rotas que não gastem muito combustível para economizá-lo e reduzir a poluição do ar, visando, primeiramente, os Estados Unidos.

No buscador também entraram atualizações com intuito ecológico: A empresa levará os usuários a uma página com “informações de alta qualidade relacionadas ao clima” ao pesquisar por termos como “mudança climática”. Também passam a ser facilitadas as buscas por produtos sustentaveis e o gasto de carbono em viagens de avião.