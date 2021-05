Usuários do Instagram agora podem adicionar pronomes ao perfil

O Instagram anunciou nesta segunda-feira (10) que usuários podem adicionar pronomes ao perfil. O recurso, bastante requisitado por alguns usuários, é uma forma de ser mais inclusivo para todos os gêneros do espectro.

Por enquanto, a novidade só está disponível em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, mas a empresa afirma que tem planos para incluir outras regiões no futuro. No Brasil, o recurso ainda não está disponível.

Com o novo recurso, o usuário pode adicionar até quatro pronomes ao seu perfil do Instagram. Ele poderá escolher entre exibir a informação publicamente ou deixar apenas para os seguidores — caso ele seja menor de idade, a informação será obrigatoriamente exclusiva para seguidores.

Add pronouns to your profile ✨

The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R

— Instagram (@instagram) May 11, 2021