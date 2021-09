Unicórnio de jogos para celular Voodoo compra estúdio Beach Bum

A empresa francesa de games para celular Voodoo informou nesta quinta-feira que comprou o estúdio de jogos Beach Bum, de Israel, tentando crescer e diversificar seu fluxo de receita.

A Voodoo, que no ano passado se juntou ao ranking de unicórnios tecnológicos do país — startups avaliadas em pelo menos 1 bilhão de dólares — com o apoio da chinesa Tencent e Goldman Sachs, disse esperar que a aquisição ajude a gerar receita além da publicidade com compras no aplicativo.

A empresa não informou o valor da aquisição do Beach Bum, mas o jornal israelense Globes estimou em 250 a 300 milhões de dólares, citando fontes não identificadas.

O Beach Bum, cujos jogos casuais para celulares incluem Backgammon — Lord of the Board e Spades Royale, gerou cerca de 70 milhões de dólares em receita bruta no ano passado e adicionará 150 pessoas ao quadro de 350 funcionários da Voodoo.