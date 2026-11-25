O umidificador de ar tem 147 mil buscas mensais no Google e costuma ganhar procura em períodos de clima seco. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre G-Tech e WAP.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de umidificador o ChatGPT recomenda?

A G-Tech aparece em 73,2% das respostas, e a WAP, em 68,5%, em empate técnico. A WAP, porém, costuma ser citada antes e é descrita como "minha primeira opção para pesquisar". Mondial (58%), Elgin (55,8%) e Britânia (50,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Fisher-Price, com modelos para quarto de bebê, Black+Decker e Midea também aparecem no top 10.

Quanto custa um umidificador na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como uma vitrine de preços. Os valores mais citados foram:

Dellamed: R$ 49,99, descrito como "destaque em preço baixo" e "maior desconto encontrado";

R$ 49,99, descrito como "destaque em preço baixo" e "maior desconto encontrado"; Elgin: R$ 86,61, o valor mais repetido, em 12,2% das respostas;

R$ 86,61, o valor mais repetido, em 12,2% das respostas; Kian: R$ 94,99;

R$ 94,99; Britânia: R$ 119,90.

A fonte mais usada pela IA é o comparador Seu Menor Preço, com 65% de participação. Mercado Livre (46,8%) e Amazon (37,2%) são os varejistas que aparecem no ranking.

Como escolher um umidificador de ar?

Tecnologia: os ultrassônicos são silenciosos e econômicos, os mais comuns. Os de vapor quente reduzem a proliferação de bactérias, mas gastam mais energia e exigem cuidado perto de crianças;

os ultrassônicos são silenciosos e econômicos, os mais comuns. Os de vapor quente reduzem a proliferação de bactérias, mas gastam mais energia e exigem cuidado perto de crianças; Capacidade do reservatório: de 2 a 4 litros garantem uma noite inteira de funcionamento;

de 2 a 4 litros garantem uma noite inteira de funcionamento; Área de cobertura: confira a indicação em metros quadrados para o cômodo;

confira a indicação em metros quadrados para o cômodo; Recursos: desligamento automático quando a água acaba, higrostato (que mede a umidade) e timer.

Especialistas em saúde consideram confortável a umidade relativa do ar entre 40% e 70%. Ambientes muito úmidos, porém, favorecem mofo e ácaros, por isso não é preciso deixar o aparelho ligado o tempo todo. A limpeza frequente do reservatório evita a proliferação de fungos.

Se o objetivo é aliviar o calor, e não o ar seco, compare com as opções de climatizador e ar-condicionado. E desconfie de descontos muito grandes em marcas desconhecidas: segundo levantamento citado pela EXAME, 45% dos produtos chegam à data sem desconto real.

Perguntas frequentes

Qual o melhor umidificador de ar na Black Friday? Segundo a Ranqia, G-Tech e WAP estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Quanto custa um umidificador bom? A IA citou modelos de marcas conhecidas entre R$ 86 e R$ 120.