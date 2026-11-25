(Black Decker/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h39.
O umidificador de ar tem 147 mil buscas mensais no Google e costuma ganhar procura em períodos de clima seco. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre G-Tech e WAP.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A G-Tech aparece em 73,2% das respostas, e a WAP, em 68,5%, em empate técnico. A WAP, porém, costuma ser citada antes e é descrita como "minha primeira opção para pesquisar". Mondial (58%), Elgin (55,8%) e Britânia (50,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Fisher-Price, com modelos para quarto de bebê, Black+Decker e Midea também aparecem no top 10.
Nessa categoria, o ChatGPT responde como uma vitrine de preços. Os valores mais citados foram:
A fonte mais usada pela IA é o comparador Seu Menor Preço, com 65% de participação. Mercado Livre (46,8%) e Amazon (37,2%) são os varejistas que aparecem no ranking.
Especialistas em saúde consideram confortável a umidade relativa do ar entre 40% e 70%. Ambientes muito úmidos, porém, favorecem mofo e ácaros, por isso não é preciso deixar o aparelho ligado o tempo todo. A limpeza frequente do reservatório evita a proliferação de fungos.
Se o objetivo é aliviar o calor, e não o ar seco, compare com as opções de climatizador e ar-condicionado. E desconfie de descontos muito grandes em marcas desconhecidas: segundo levantamento citado pela EXAME, 45% dos produtos chegam à data sem desconto real.
Qual o melhor umidificador de ar na Black Friday? Segundo a Ranqia, G-Tech e WAP estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Quanto custa um umidificador bom? A IA citou modelos de marcas conhecidas entre R$ 86 e R$ 120.