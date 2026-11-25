A piscina soma quase 133 mil buscas mensais no Google, impulsionada pela chegada do verão. Na Black Friday 2026, o ChatGPT concentra a recomendação de piscinas infláveis e estruturais em três marcas: Intex, Bestway e Mor.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de piscina o ChatGPT recomenda?

A Intex aparece em 89% das respostas, e a Bestway, em 86%, em empate técnico. A Bestway, porém, costuma ser citada primeiro, com posição média de 1,68. A brasileira Mor vem logo atrás, com 83,2%, e também aparece cedo nas listas. A Botafogo (30,8%) é a quarta marca do ranking.

O varejo tem peso relevante: Mercado Livre (49%), Sodimac (38,2%), Leroy Merlin e Angeloni aparecem entre os dez primeiros.

Os argumentos são comerciais. A Bestway é associada a parcelamento em até 18 vezes sem juros (citado em 12,5% das respostas), 5% de desconto adicional no Pix e descontos anunciados de até 70%. A Mor é descrita como destaque em custo-benefício e pela variedade de capacidades.

Piscina inflável ou estrutural: qual escolher?

Inflável: mais barata e fácil de montar e guardar. Indicada para crianças e uso ocasional, de 1.000 a 5.000 litros;

mais barata e fácil de montar e guardar. Indicada para crianças e uso ocasional, de 1.000 a 5.000 litros; Estrutural (armação): mais resistente e estável, com capacidades que passam de 10.000 litros. Exige terreno plano e firme;

mais resistente e estável, com capacidades que passam de 10.000 litros. Exige terreno plano e firme; Capacidade: calcule pelo espaço disponível e pelo número de pessoas. Lembre que o terreno precisa suportar o peso: cada 1.000 litros pesam uma tonelada.

O que mais incluir na conta?

O preço da piscina é só o começo. Bomba filtrante, capa de proteção, forro para o chão, produtos de tratamento da água (cloro, algicida, clarificante) e escada, nos modelos mais altos, aumentam o custo total. Confira se o kit inclui o filtro.

Verifique também a espessura do PVC e a reputação do vendedor, especialmente em marketplaces. A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Infinitas Utilidades, com 79,5% de participação.

A Leroy Merlin, uma das lojas do ranking, estruturou a Black Friday em fases, com destaque para climatização e jardim. Antes de fechar, compare com o histórico de preços e veja as marcas que o ChatGPT mais cita para casa e construção.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de piscina na Black Friday? Segundo a Ranqia, Intex e Bestway estão em empate técnico, com a Mor logo atrás.

Piscina estrutural precisa de bomba? É recomendada. A filtragem mantém a água limpa por mais tempo e reduz o gasto com produtos.