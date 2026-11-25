O sofá tem mais de 135 mil buscas mensais no Google e é um dos móveis de maior valor da Black Friday 2026. No ChatGPT, a recomendação é liderada por uma varejista online: a Mobly.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual loja ou marca de sofá o ChatGPT recomenda?

A Mobly aparece em 74,2% das respostas e costuma ser a primeira ou segunda citada (posição média de 1,82). A Tok&Stok, com 68,2%, está em empate técnico com ela. MadeiraMadeira (45%), Americanas (39%) e as fabricantes Linoforte (37,5%), Cialar (22,5%) e Herval (22,5%) completam o top 10.

O site da Mobly é a fonte mais usada pelo ChatGPT na categoria, com 69,5% de participação, o que ajuda a sustentar a liderança. A Mobly também é descrita como "destaque em descontos".

Quanto custa um sofá na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como uma vitrine de preços. Os valores mais citados foram:

Mobly: R$ 650 e R$ 1.274,99 no Pix;

R$ 650 e R$ 1.274,99 no Pix; Tok&Stok: R$ 900 e R$ 1.169;

R$ 900 e R$ 1.169; Linoforte: R$ 1.030;

R$ 1.030; Cialar: R$ 1.317.

A Komfort House aparece com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Na MadeiraMadeira, um sofá-cama retrátil de três lugares, com veludo e molas, aparecia por R$ 2.899,99, ante R$ 4.776,45.

O que verificar antes de comprar um sofá?

Medidas: além do espaço na sala, confira a largura de portas, corredores e elevador. É um dos motivos mais comuns de devolução;

além do espaço na sala, confira a largura de portas, corredores e elevador. É um dos motivos mais comuns de devolução; Estrutura: madeira de eucalipto tratado ou maciça dura mais que estruturas de MDP;

madeira de eucalipto tratado ou maciça dura mais que estruturas de MDP; Espuma e molas: densidade D28 ou maior no assento evita que o sofá "afunde" rápido; molas ensacadas aumentam a durabilidade;

densidade D28 ou maior no assento evita que o sofá "afunde" rápido; molas ensacadas aumentam a durabilidade; Tecido: suede e veludo são confortáveis; tecidos impermeabilizados ou "pet friendly" resistem melhor a manchas e unhas de animais;

suede e veludo são confortáveis; tecidos impermeabilizados ou "pet friendly" resistem melhor a manchas e unhas de animais; Retrátil e reclinável: confira a profundidade aberta e o mecanismo.

O frete de sofá costuma ser caro e o prazo, longo. Inclua isso na conta e confira a política de troca: as regras de devolução valem também na Black Friday. A EXAME também mostrou que o ChatGPT cita mais marcas do que lojas em casa e construção; sofás são uma das exceções.

Perguntas frequentes

Onde comprar sofá na Black Friday? Segundo a Ranqia, Mobly e Tok&Stok são as mais citadas pelo ChatGPT, em empate técnico.

Quanto custa um sofá barato na Black Friday? A IA citou modelos a partir de R$ 650.