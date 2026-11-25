O mouse tem mais de 139 mil buscas mensais no Google e é um dos periféricos mais vendidos da Black Friday 2026. No ChatGPT, a categoria tem uma líder isolada: a Logitech.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de mouse o ChatGPT recomenda?

A Logitech aparece em 84% das respostas, com liderança isolada, e tem posição média de 1,48: na maioria das vezes, é o primeiro nome citado. Redragon (78,2%), Razer (77,2%) e HyperX (66%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Corsair (45,5%) e Attack Shark (37%) também estão no top 10.

O argumento mais repetido de toda a categoria é que a Logitech oferece o "melhor equilíbrio geral", citado em 14,5% das respostas. A IA também destaca a "boa variedade de modelos para trabalho e jogos". A Redragon é associada a custo-benefício e descrita como "gamer econômico".

A loja oficial da Logitech aparece citada separadamente em 46,5% das respostas e está entre as fontes mais lidas pela IA. A fonte mais citada é o site Radar dos Produtos, com 68,8% de participação.

Como escolher um mouse?

Trabalho: modelos ergonômicos, silenciosos e sem fio, com bateria de longa duração. Botões laterais programáveis ajudam em planilhas e edição;

modelos ergonômicos, silenciosos e sem fio, com bateria de longa duração. Botões laterais programáveis ajudam em planilhas e edição; Jogos: sensor de alta precisão (DPI ajustável), baixa latência e peso reduzido. Conexão sem fio de 2.4 GHz tem desempenho próximo ao do cabo;

sensor de alta precisão (DPI ajustável), baixa latência e peso reduzido. Conexão sem fio de 2.4 GHz tem desempenho próximo ao do cabo; Formato: mãos grandes pedem mouses maiores; quem usa a "pegada de garra" prefere modelos mais curtos;

mãos grandes pedem mouses maiores; quem usa a "pegada de garra" prefere modelos mais curtos; Mouse vertical: reduz a torção do punho e é indicado para quem sente dor depois de longas jornadas.

Há cupons para mouse na Black Friday?

O KaBuM! divulgou cupons como o PERI10OFF, com 10% de desconto em periféricos, e o ENDGAME40, com 40% de desconto em mouses gamer da marca Endgame, segundo o site Seletronic. Os cupons têm limite de uso e valem para itens selecionados.

Mercado Livre (43,2%), KaBuM! (42%) e Amazon (39,5%) são os varejistas do ranking do ChatGPT. Para comparar ofertas com a ajuda da IA, veja como o ChatGPT virou consultor de compras na Black Friday. E lembre que 64% dos brasileiros descartam sugestões de IA quando a reputação da loja é ruim.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de mouse na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Logitech lidera as indicações do ChatGPT, com 84%, sem empate técnico.

Qual o melhor mouse gamer custo-benefício? A IA associa a Redragon a custo-benefício entre os modelos gamer.