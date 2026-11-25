A lavadora de alta pressão tem mais de 136 mil buscas mensais no Google e é um dos equipamentos mais procurados para limpeza de quintais, carros e calçadas. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Kärcher e WAP.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de lavadora de alta pressão o ChatGPT recomenda?

A Kärcher aparece em 96,5% das respostas, e a WAP, em 95,5%, em empate técnico. A WAP costuma ser citada primeiro, com posição média de 1,43. A Electrolux vem logo atrás, com 93%. Vonder (64,8%) e Tramontina (51,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença, e a Bosch aparece em 48,5%.

A WAP é descrita como destaque em custo-benefício, argumento presente em 10% das respostas. A Kärcher é lembrada como "marca especializada em equipamentos de limpeza" e "tradicional no segmento", e aparece associada a 10% de desconto no Pix. A Electrolux é citada pelos modelos compactos.

O site da Kärcher é a fonte mais usada pelo ChatGPT nessa categoria, com 71,8% de participação, o que ajuda a explicar sua liderança.

Quanto custa uma lavadora de alta pressão na Black Friday 2026?

Na Ferreira Costa, a lavadora WAP Ágil Ultra 180, de 1.300 libras e 1.400 W, aparecia por R$ 299,90, ante R$ 399. Modelos Kärcher de entrada, como a linha K2, estavam entre as ofertas do Mercado Livre. Lavadoras profissionais, de 2.000 libras ou mais, custam a partir de R$ 2.000.

Como escolher uma lavadora de alta pressão?

Pressão (libras ou PSI): de 1.300 a 1.800 libras atendem carros, motos, calçadas e móveis de jardim. Acima disso, o uso é profissional;

de 1.300 a 1.800 libras atendem carros, motos, calçadas e móveis de jardim. Acima disso, o uso é profissional; Vazão (litros por hora): quanto maior, mais rápido a sujeira sai. Entre 300 e 400 L/h é o padrão doméstico;

quanto maior, mais rápido a sujeira sai. Entre 300 e 400 L/h é o padrão doméstico; Motor: os de indução são mais duráveis e silenciosos que os universais, mas custam mais;

os de indução são mais duráveis e silenciosos que os universais, mas custam mais; Acessórios: aplicador de detergente, bico turbo e mangueira longa fazem diferença.

Atenção: pressão alta demais pode danificar a pintura de carros e rejuntes. Comece com o jato em leque e a uma distância segura.

A EXAME mostrou as marcas que o ChatGPT mais cita para casa e construção nesta Black Friday. Antes de comprar, compare preços e confira como identificar um desconto falso.

Perguntas frequentes

Kärcher ou WAP: qual comprar? Segundo a Ranqia, as duas estão em empate técnico. A WAP é mais associada a custo-benefício; a Kärcher, à especialização.

Lavadora de 1.300 libras serve para lavar carro? Sim. É a faixa recomendada para uso doméstico.