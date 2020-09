Uber muda regras e usuário pode pagar até R$ 20 para cancelar uma viagem

A Uber está operando sob novas regras desde o início desta semana. O aplicativo de transporte atualizou algumas de suas políticas para evitar cancelamentos de solicitações de viagem feitas pelos usuários no app. Com as mudanças, quem cancelar uma corrida pelo aplicativo poderá pagar uma taxa de até 20 reais.

A companhia informou as novas regras em e-mails enviados para os usuários nos últimos dias. Na mensagem, a Uber informa que o tempo de cancelamento gratuito das viagens solicitadas agora é de 2 minutos — e não mais de 5 minutos. Caso o tempo seja extrapolado, o aplicativo cobrará uma taxa mínima no valor de 5 reais.

A grande novidade é que este valor não será fixo. Essa penalização poderá chegar a até 20 reais dependendo de quanto tempo o usuário deixe o motorista esperando antes de realizar o cancelamento da viagem. O cálculo também leva em conta a distância percorrida pelo motorista desde a solicitação da viagem até o momento do cancelamento.

Caso o usuário que esteja por trás do aplicativo opte por realizar os pagamentos em dinheiro, a dívida deverá ser paga na próxima viagem realizada pelo aplicativo de transporte. Se o usuário estiver utilizando cartões como método de pagamento, a taxa será descontada automaticamente.

As novas regras da Uber vão ao encontro de solicitações antigas de motoristas cadastrados no aplicativo, como mais práticas de segurança. Nos últimos meses, a companhia vem tentando atender algumas das demandas dos condutores. Recentemente, a empresa anunciou uma parceria para o fornecimento de uma linha de crédito dedicada exclusivamente aos motoristas e entregadores da plataforma.