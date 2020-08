Uber lança nova categoria com preço reduzido em horário de menor movimento

As viagens de Uber vão ficar mais baratas nos horários de menor movimento, ao menos em São Paulo. A empresa anunciou nesta sexta-feira, 28, o lançamento de uma nova categoria de viagem na cidade, chamada de Uber Promo. Não foram informados detalhes de quão mais barata será a viagem nesse modelo.

O novo modo de viagem estará disponível dentro do próprio aplicativo e irá aparecer como opção para os usuários nos horários de menor movimento. De acordo com a empresa não há um período fixo para isso, e a categoria vai acompanhar “as dinâmicas de movimentação da cidade”. A empresa também não explicou como, nem se, a redução de preços vai interferir no funcionamento da tarifa dinâmica, algoritmo desenvolvido pela Uber que faz os pesos de oferta e demanda e determina o valor das corridas.

“Ao incentivar que as pessoas se desloquem em horários de menor movimento, queremos ajudar a população que precisa sair de casa a buscar horários alternativos e, assim, evitar aglomerações. De quebra, elas ainda economizam no valor das viagens”, afirma Silvia Penna, gerente de operações da Uber, em nota.

A empresa foi uma das grandes afetadas no primeiro semestre pelo distanciamento social e a pandemia de covid-19. Com redução de movimentações, o faturamento da Uber no segundo trimestre despencou 29%, para 2,2 bilhões de dólares, apesar da alta na demanda por entregas. A receita das entregas dobrou, mas, as corridas, que têm um peso maior na composição do faturamento, caíram 73% no período entre abril e junho. O prejuízo da Uber nesse trimestre foi de 1,8 bilhão de dólares.

O período também marcou a empresa por causa de demissões. No final de maio, a companhia anunciou a demissão de 3.000 funcionários, semanas depois de a já ter demitido 3.700 pessoas. Além disso, a Uber afirmou que fecharia 45 escritórios ao redor do mundo. Ambas as demissões equivalem a 25% de toda a força de trabalho que a Uber tinha no fim do ano passado. A empresa fechou dezembro com 26.900 funcionários no mundo, 40% deles nos Estados Unidos.