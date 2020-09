Uber exigirá selfie do passageiro para comprovar o uso de máscara

A Uber Technologies disse nesta terça-feira que lançará um recurso global de selfies para verificar se seus clientes estão usando máscaras, desenvolvido após um recurso semelhante implementado para seus motoristas em meados de maio.

A Uber instituiu sua política “Sem máscara, sem viagem” em 18 de maio e a estendeu indefinidamente devido à pandemia em curso, exigindo que tanto os motoristas quanto os passageiros usem uma cobertura facial durante a corrida.

Os motoristas são obrigados a tirar uma selfie com a máscara todos os dias antes de começar a trabalhar, enquanto motoristas e passageiros podem cancelar uma viagem sem multa se informarem que a outra parte não está usando uma máscara. O não cumprimento da regra pode levar à desativação da conta.

O recurso para passageiros será lançado nos Estados Unidos e no Canadá até o final de setembro, e na América Latina e outras regiões depois disso, disse a Uber.

Ao contrário dos motoristas, o aplicativo só solicitará que o passageiro tire uma selfie se o motorista tiver relatado anteriormente que ele não estava usando máscara.

“Definitivamente, queríamos ter certeza de que estamos direcionando esse recurso para os passageiros que talvez estejam apenas voltando para a plataforma e talvez não estejam cientes de … nossa política (de máscara)”, disse Sachin Kansal, diretor sênior de gestão de produtos da Uber, em entrevista.

O recurso não usa tecnologia de reconhecimento facial, mas simplesmente detecta a máscara como um objeto no rosto, disse Kansal. A Uber armazena as fotos por 96 horas para resolver possíveis disputas, mas depois as exclui permanentemente, acrescentou um porta-voz.