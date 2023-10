Uber Balão: app abre reservas para passeio pelos céus da Capadócia

Cansou do carro? A partir desta segunda-feira, 23, a Uber abre reservas para quem tem interesse em viajar num balão de ar quente. Um dos passeios mais exclusivos já lançados pelo aplicativo, o Uber Balão não será um passeio pela região de Boituva, em São Paulo, e sim pelos céus da Capadócia, na Turquia.

Com duração de cerca de uma hora e meia, o passeio começa antes do nascer do sol em Göreme, na Capadócia, e termina no Parque Nacional de Göreme, onde ficam os blocos rochosos e altos conhecidos como "chaminés de fada". A região turca é considerada Patrimônio Mundial da Unesco e recebe milhões de turistas entre outubro e novembro, quando a temporada de balões se inicia.

“A Turquia é um dos nossos destinos mais populares para viajantes internacionais e esta é mais uma forma de utilizarem o nosso app ao visitar o país”, disse Anabel Diaz, vice-presidente de mobilidade da Uber na Europa. Segundo a empresa, pedidos de viagens de usuários internacionais aumentaram mais de 30% na Turquia no último ano.

O Uber Balão não é o primeiro meio de transporte não convencional que a empresa oferece em seu aplicativo de viagens. A novidade dá continuidade à sequência de lançamentos como o Uber Boat ("barco", em português), em Mykonos, e o Uber Trenó na Lapônia, além de voos, trens, ônibus e reservas de hotéis disponíveis diretamente através do app.

Quanto custa o Uber Balão?

As viagens de Uber Balão custarão 150 euros por pessoa. Serão disponibilizados 100 voos gratuitos para comemorar o lançamento.

Como reservar o Uber Balão?

A disponibilidade de viagens no Uber Balão será limitada e sujeita às condições climáticas. Os usuários que desejam reservar um voo podem fazer a reserva com antecedência usando a função Uber Reserve no aplicativo, no mínimo 12 horas antes da partida. Os passeios acontecem até o dia 19 de novembro.

