Twitter tem resultado acima do esperado, mas fecha 2020 no vermelho

O Twitter divulgou os resultados do último trimestre fiscal de 2020, com resultados acima do que era esperado pelo mercado.

A empresa teve faturamento de 1,2 bilhão de dólares no período, alta de 28% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. No ano, o faturamento foi de 3,7 bilhões de dólares. A empresa teve lucro de 222 milhões de dólares no quarto trimestre, mas fechou o ano no vermelho, por conta de prejuízo de 1,3 bilhão no segundo trimestre. O prejuízo no acumulado de 2020 foi de 1,13 bilhão.

Uma das métricas mais importantes, o número de usuários diários rentáveis (mDAU) cresceu 27% em comparação com o último trimestre de 2019. O Twitter fechou o ano passado com 192 milhões de usuários, ante 152 milhões um ano antes.

Apesar disso, o Twitter alertou que o crescimento no número de novos usuários deve ser menor em 2021, sem os efeitos mais fortes do distanciamento social e mais pessoas em casa.

A companhia abriu uma exceção neste anúncio e declarou que o número de usuários novos em janeiro foi maior do que a média dos últimos 4 anos. O Twitter geralmente não abre números de usuários do trimestre corrente, mas abordou o tema diante da expulsão de Donald Trump da rede social no início do ano.

O movimento aconteceu após a tomada do Capitólio, o prédio do Congresso americano, por partidários do ex-presidente e culminou no bloqueio definitivo de suas contas. A questão levantou debates sobre liberdade de expressão e trouxe receio de que os apoiadores de Trump pudessem deixar a rede social em massa e impactar os números.

Durante o anúncio a empresa afirmou que espera crescer mais rápido do que as despesas em 2021, assumindo que a pandemia de covid-19 ainda será um fator predominante e que haverá um impacto na indústria publicitária por mudanças na coleta de dados dos iPhones.

A empresa vem melhorando suas ferramentas de faturamento por publicidade digital, com um crescimento de 31% no ano. O engajamento publicitário subiu 35%. O Twitter afirmou que o crescimento do algoritmo de promoção de publicidade mobile subiu 50% no ano.