Twitter passa por instabilidades nesta quinta-feira

O Twitter está enfrentando instabilidades nesta quinta-feira, 1. O site Downdetector, no qual os usuários de apps podem relatar problemas de acesso, teve um pico de reclamações em relação à rede social.

O problema, que impede o carregamento dos tuites na linha do tempo e que a aba dos assuntos do momento apareça, acontece tanto nos iPhones quanto em celulares com o sistema operacional Android e na versão web do Twitter. É impossível, também, fazer buscas na rede social.

“Identificamos que houve uma dificuldade para as pessoas verem e publicarem Tweets. A questão já foi resolvida”, afirmou a rede social em comunicado enviado à EXAME.