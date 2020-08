Twitter libera recurso que permite escolher quem pode responder tuítes

Desde o começo de maio, alguns usuários do Twitter estão podendo escolher quem é capaz de responder suas publicações. E, nesta terça-feira, 11, a atualização acaba de chegar para todos os usuários da rede social.

A função já vem sendo bastante utilizada, especialmente para que os usuários possam postar uma sequência de tweets sem serem interrompidos. Além disso, usuários também estão utilizando a ferramenta para publicar pensamentos, notícias e grandes anúncios.

Some of you may have already noticed the new “Who can reply to this” @twitter feature.

What do you think of it? Useful? Useless? pic.twitter.com/HK3GlMgJVE

— Basílio Vieira (@BaiaVieira) August 11, 2020