Twitter expande Birdwatch, programa de checagem de fatos

Por Sheila Dang (Reuters)

O Twitter está expandindo seu programa de verificação de fatos de crowdsourcing, fazendo anotações sobre tuítes potencialmente enganosos visíveis para mais pessoas, disse a empresa nesta quinta-feira.

A rede social lançou o projeto chamado Birdwatch no ano passado, como um experimento que pede aos usuários que identifiquem tuítes enganosos e escrevam notas para fornecer informações desmentindo o conteúdo, que seria anexado ao tuíte original.

Como outras plataformas de mídia social, o Twitter sofre pressão para fazer mais para impedir que conteúdo falso se espalhe entre seus 217 milhões de usuários diários.

As notas escritas pelos 10 mil colaboradores do programa piloto Birdwatch foram mantidas em um site separado.

Agora, um pequeno grupo de usuários no Twitter nos Estados Unidos poderá ver as notas do Birdwatch diretamente nos tuítes e avaliar a utilidade das informações, disse a empresa.

Com o tempo, o Twitter disse que pretende expandir o Birdwatch para usuários adicionais em mais países.