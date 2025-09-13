Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Tradução em tempo real? Apple, Google e Meta avançam com tecnologia em fones e celulares

Dispositivos com tradução simultânea prometem tornar conversas multilíngues mais rápidas e naturais, ampliando a aplicação da IA além do turismo

AirPods Pro 2. Imagem: Divulgação/Apple

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 06h41.

Apple, Google e Meta estão aproveitando os avanços em inteligência artificial para desenvolver recursos de tradução em tempo real em seus dispositivos de hardware mais recentes. A tecnologia, antes restrita a obras de ficção científica, começa a se aproximar da realidade para os consumidores.

Durante o evento de lançamento do iPhone, a Apple destacou a funcionalidade Tradução ao Vivo nos AirPods Pro 3. O recurso permite que usuários ouçam idiomas estrangeiros traduzidos imediatamente para o inglês, incluindo francês, alemão, português e espanhol.

A função também será disponibilizada como atualização para os modelos AirPods 4 e AirPods Pro 2.

Em demonstrações, a Apple exibiu a tradução simultânea em duas direções, permitindo que pessoas conversem em idiomas diferentes usando os fones de ouvido. A funcionalidade requer que os AirPods estejam pareados com um iPhone compatível com o pacote de software de IA da empresa.

Expansão

Além da Apple, outras empresas de tecnologia estão lançando soluções semelhantes. O Google Pixel 10 traz o recurso Voice Translate, capaz de traduzir chamadas telefônicas em tempo real preservando inflexões da voz do interlocutor. O recurso será disponibilizado via atualização de software.

A Meta também investe em tradução ao vivo. Seus óculos inteligentes Ray-Ban Meta permitem que uma pessoa ouça traduções em outro idioma, enquanto a outra visualiza respostas traduzidas no celular. A empresa prepara a próxima geração de seus óculos com tela integrada em uma das lentes.

A OpenAI lançou um modo de assistente de voz inteligente no ChatGPT, integrando transposição fluida a comandos de voz, embora a integração com a Siri ainda não suporte tradução por voz.

O avanço desse recurso tem potencial para impactar setores, especialmente tradutores e intérpretes. Um estudo da Microsoft Research, destacado pela CNBC, indica que 98% das tarefas desses profissionais podem ser realizadas por IA.

Dispositivos dedicados, como os fabricados pela Pocketalk e Vasco Electronics, combinam inteligência artificial com conhecimento linguístico humano para oferecer maior precisão e suporte a múltiplos idiomas, além de recursos de privacidade essenciais em ambientes como hospitais e escolas.

