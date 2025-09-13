Essa empresa aposta em entrevistas de voz com inteligência artificial para selecionar candidatos

A farmacêutica brasileira Libbs adotou a inteligência artificial como aliada em seus processos seletivos. A empresa criou a Lis, ferramenta que conduz entrevistas por voz de aproximadamente 15 minutos, com o objetivo de avaliar aspectos que não aparecem no currículo — como conhecimento sobre saúde, perfil comportamental, comunicação e potenciais pontos de desenvolvimento.

Ao final, a IA gera um relatório detalhado e um score de avaliação, que servem como base para a análise da equipe de recrutamento.

“A IA permite ir além do currículo, ajudando a identificar pontos fortes e aspectos a desenvolver, além de reduzir o viés inconsciente do processo seletivo, garantindo que todos os candidatos tenham as mesmas chances”, afirma Elaine Lira, gerente de Desenvolvimento de Talentos da Libbs.

Tecnologia a serviço de pessoas

A ferramenta não substitui a decisão final, segundo Lira. A IA atua como etapa inicial de triagem em processos que podem reunir mais de 2 mil inscritos por vaga, otimizando tempo dos gestores e permitindo que mais candidatos sejam avaliados. Além disso, a IA contribui para a formação de um banco de talentos para futuras oportunidades.

Os candidatos que avançam após a entrevista com a Lis participam de avaliações práticas e de entrevistas presenciais com diferentes gestores. O objetivo é reforçar a escolha de profissionais que estejam alinhados à cultura e aos valores da Libbs.

“Independentemente do uso da IA, é importante que o candidato estude sobre a empresa e sobre a vaga, avaliando se tem identificação com a cultura organizacional. A transparência, a objetividade e o destaque da individualidade do candidato continuam sendo essenciais em qualquer processo seletivo”, afirma Lira.

Tendência no RH brasileiro

O movimento da Libbs acompanha uma tendência crescente entre empresas no Brasil. Um levantamento da Sólides, HR Tech brasileira, em parceria com a Offerwise, mostra que sete em cada dez profissionais de Recursos Humanos e Departamento Pessoal já utilizam ferramentas de IA em suas rotinas. Entre eles, 80% relatam ganhos concretos de eficiência e qualidade nos processos.

Para a Libbs, Lira afirma que o uso de inteligência artificial é uma forma de unir tecnologia e cuidado humano.

“A IA virou um recurso para atrair, desenvolver e reter talentos, sem perder de vista o aspecto essencial de qualquer organização — as pessoas”.

Sobre a Libbs

Com 67 anos de história e mais de 3,9 mil funcionários, a Libbs é uma farmacêutica 100% brasileira, com fábrica em Embu das Artes, São Paulo. A companhia tem um portfólio de 97 produtos em mais de 240 apresentações, que abrangem medicamentos similares, dermocosméticos, quimioterápicos e biossimilares.

A empresa é dona da primeira planta de anticorpos monoclonais em escala industrial do Brasil. Em 2024, ampliou sua atuação com a inauguração de uma Planta Piloto, dedicada ao desenvolvimento de biomoléculas.

Desde a pandemia, a companhia investe no trabalho 100% home office para os profissionais do administrativo.

“Hoje, temos cerca de mil pessoas em home office, dos quase 4 mil funcionários no Brasil. Encontramos neste formato uma forma de reter talentos e oferecer flexibilidade, sem prejudicar os resultados da empresa”, afirma Henrique Holzhausen, diretor de cultura e processos da Libbs - empresa que busca levar para o time o melhor dos dois mundos: o digital e o humano.