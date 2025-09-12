Tecnologia

Prevista para esta sexta, pré-venda do iPhone Air é adiada na China por impasse sobre eSIM

Impasse decorre da decisão da Apple de lançar o iPhone Air como o primeiro aparelho que funciona exclusivamente com eSIM em todo o mundo; na China, o recurso nunca foi amplamente adotado

iPhone Air é o modelo mais fino já lançado pela Apple, com apenas 5,6 mm de espessura

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13h58.

Inicialmente prevista para esta sexta-feira, 12, a Apple adiou a abertura da pré-venda do iPhone Air na China continental. O motivo está ligado a questões regulatórias sobre o eSIM, tecnologia que substitui o chip físico e ainda não é amplamente usada no país.

Na página chinesa do produto, a empresa informa apenas que “os detalhes de lançamento serão atualizados posteriormente”. O plano original era abrir a pré-venda no mesmo horário dos Estados Unidos, às 8h de Nova York (9h em Brasília), com início das entregas a partir da próxima sexta-feira, 19.

Enquanto isso, os outros três modelos lançados nesta semanaiPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max — já estão disponíveis para encomenda e começam a ser enviados na próxima semana.

O impasse decorre da decisão da Apple de lançar o iPhone Air como o primeiro aparelho que funciona exclusivamente com eSIM em todo o mundo. Na China, o recurso nunca foi amplamente adotado. Aparelhos fabricados para o mercado local ainda não contam com suporte, incluindo modelos anteriores da Apple e os três novos iPhones 17 vendidos no país.

Até o início desta semana, a página de suporte da Apple dizia que apenas a China Unicom oferecia eSIM compatível com o iPhone. Agora, o texto foi alterado para informar que, “dependendo da aprovação regulatória”, todas as três operadoras estatais — China Mobile, China Telecom e China Unicom — passarão a oferecer o serviço.

Segundo o South China Morning Post, a Apple afirmou à imprensa local que está “trabalhando em estreita colaboração com as autoridades regulatórias para trazer o iPhone Air à China o mais rápido possível”.

O iPhone mais fino da história

Apresentado nesta terça-feira, 9, o iPhone Air é o modelo mais fino já lançado pela Apple, com apenas 5,6 mm de espessura. Apesar do design ultraleve, traz o chip A19 — o mesmo usado nos modelos Pro — mirando usuários que buscam portabilidade sem abrir mão de desempenho.

No Brasil, a pré-venda começa na próxima terça-feira, 16, com entregas a partir da sexta, 19. O preço inicial é de R$ 10.499 na versão com 256 GB de armazenamento.

