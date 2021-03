Tinder pode lançar própria linha de roupas e acessórios para celular

O aplicativo de relacionamento Tinder pode lançar e começar a vender produtos de moda e acessórios para celular. A Match Group, dona do aplicativo, entrou com um pedido de registro no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) para o nome 'Tinder Made' ou 'Made by Tinder' no dia 20 de janeiro.

A informação foi revelada pelo site Let's Go Digital, que encontrou o registro da patente do Match Group.

A descrição da marca registrada contém uma linha de produtos diversos. O texto indica que a marca poderá vender acessórios para telefone como cases, ring lights e tripés, além de roupas, mochilas, copos e toalhas.

O pedido de registro indica que a empresa quer montar sua própria linha de acessórios e entrar no comércio varejista. Seria uma forma diferente do conhecido aplicativo de relacionamento expandir a sua marca e ganhar dinheiro.

Por enquanto, não se sabe quando o primeiro produto será lançado e nem como será colocado à venda. Além da possibilidade de que nem todos os itens registrados pela empresa saiam do papel.

Chamadas de vídeo para encontros virtuais

Em 2020 a empresa inovou e disponibilizou uma nova função dentro do aplicativo de namoro, a possibilidade de um encontro virtual por meio de chamada de vídeo. Para que isso aconteça, os dois usuários precisam dar "match" (quando ambos se curtiram mutuamente) e aceitar a opção da chamada de vídeo.

Inicialmente o recurso não estava disponível para todos os usuários. Após testes, a função foi liberada para todo o mundo.

A empresa americana Match Group, dona do Tinder, tem outros sites de namoro, como o Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish e OurTime, que são mais segmentados do que o Tinder.