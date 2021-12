TikTok planeja lançar serviço de delivery nos Estados Unidos

Já pensou escolher o que vai jantar a noite pelo TikTok? A ideia pode parecer um pouco estranha, mas é justamente o que a empresa planeja. Em março, o TikTok vai estrear uma dark kitchen de delivery de comida no Estados Unidos. O cardápio planejado, claro, será de receitas compartilhadas na plataforma.

O projeto é fruto de uma parceria da ByteDance, empresa chinesa que controla o app, com a Virtual Dining Concepts e deve começar com 300 “estabelecimentos”, mas mira terminar 2022 com mais de mil localidades adicionadas.

Segundo a Bloomberg, os menus devem mudar a cada três meses baseados nas pesquisas e virais da rede social. O lucro das vendas será dividido entre os criadores das receitas e com aqueles que a replicaram na plataforma.

“A renda das vendas do TikTok Kitchen irá tanto para apoiar os criadores que inspiraram o item do menu, quanto para encorajar e ajudar outros criadores a se expressarem na plataforma de acordo com a missão da TikTok de inspirar criatividade e trazer alegria aos seus usuários”, disse a empresa.