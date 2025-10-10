TikTok terá data center no Ceará e obras começam em seis meses, afirma Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou, nesta sexta-feira, 10, que o estado do Ceará irá receber um data center da plataforma TikTok. Ainda segundo o ministro, a previsão é que as obras tenham início em seis meses, em projeto cujo investimento pode chegar a R$ 50 bilhões.

“Estamos preocupados que esses investimentos gerem frutos e resultados, e que não sejam apenas pontos de armazenamento de informações para outras nações. E aí também estamos garantindo conteúdo local”, afirmou, durante painel realizado no III Fórum Esfera Internacional, em Belém (PA).

Alternativas em inovação por meio de soluções tecnológicas estiveram em grande parte das falas dos painéis, em que participaram representantes da iniciativa privada e representantes dos Poderes. Segundo Silveira, é esperado que o ReData, que institui um regime de tributação exclusivo para data centers, possa impulsionar novos investimentos no setor. Criada por meio de medida provisória, a iniciativa depende de aprovação do Congresso Nacional para não perder a vigência.

Inteligência artificial

Tão presente nas relações humanas, a inteligência artificial (IA) tem auxiliado na digitalização do sistema de pagamentos, e tem se transformado em uma ferramenta importante na determinação de hábitos de consumo dos brasileiros.

Sob a ótica das empresas, o salto tecnológico passa por um novo paradigma que remete à criação da internet e ao avanço da informática como facilitadora da atividade econômica, independentemente do segmento. Se décadas atrás era preciso despender grande quantia de dinheiro para incluir as empresas na nova dinâmica, imposta pela rede mundial de computadores, por exemplo, hoje o cenário é mais atrativo, na visão do fundador e sócio do Grupo FS, Alberto Leite.

“Qual é a beleza da IA? O Capex já está posto. Você acessa qualquer IA, principalmente essas LLMs [Large Language Models] fazendo um download no equipamento que você já tem, usando a internet que você já tem. Isso é uma escala enorme, que a sociedade não se deu conta”, apontou Leite.

“Em sistema de pagamentos, conforme a gente evolui como indústria, a gente está abrindo o quarto grande movimento, que é a chegada do comércio dentro dos agentes de IA, o que tem um impacto gigantesco em data centers”, complementou Vanessa Antunes Rodrigues, Business Development Vice President na Visa.