TikTok ultrapassa Facebook e vira app mais baixado do mundo

Acabou para você, Facebook. Uma análise global compilada pelo jornal asiático Nikkei Asia revelou que o TikTok, aplicativo de vídeos curtos, ultrapassou a rede social de Zuckerberg e se tornou o aplicativo mais instalado do mundo em 2020.

A rede social chinesa também ultrapassou o Instagram e o WhatsApp. Até agora, o posto de primeiro lugar pertencia exclusivamente ao Facebook — sem muita surpresa, já que a plataforma conta com mais de 1,9 bilhão de usuários ativos diários.

A pandemia do coronavírus conseguiu mudar o rumo do TikTok, que antes era visto como um aplicativo exclusivo para crianças e adolescentes.

Em 2020, a ByteDance, dona da rede social, dobrou o faturamento do ano anterior e chegou ao patamar de 34,4 bilhões de dólares, de acordo com o Wall Street Journal.

O app conta com 689 milhões de usuários ativos mensais pelo mundo, de acordo com o site Business of Apps. Já estimativas da empresa norte-americana Wallaroo Media sobem o número para 1 bilhão de usuários ativos mensais.

Hoje, a rede social conta com influenciadores digitais, marcas e sites de notícias, como a EXAME.

Até o presidente francês Emmanuel Macron e o Supremo Tribunal Federal (STF) já criaram uma conta, o último com o intuito de "aproximar novos públicos do dia a dia da Corte".

A pluralidade de conteúdos, que vão muito além das dancinhas famosas do app, também atraiu um público que ultrapassa a Geração Z.

Veja a lista dos aplicativos mais instalados de 2020: