Dona do TikTok faturou US$ 34,3 bilhões em 2020, diz jornal

A ByteDance, dona do popular aplicativo TikTok, disse aos seus funcionários que o faturamento do ano passado mais do que dobrou e chegou ao patamar de 34,3 bilhões de dólares. A empresa é uma das startups mais quentes da China no atual momento.

As informações foram compartilhadas internamente e reveladas pelo Wall Street Journal, já que a ByteDance não é uma empresa de capital aberto. O crescimento da receita foi de 111% enquanto que o lucro bruto subiu 93% para 19 bilhões de dólares.

Ainda de acordo com o jornal, a empresa tem cerca de 1,9 bilhão de usuários ativos mensalmente em suas diversas plataformas. A empresa possui ampla atividade na China com apps de notícias e uma versão local do TikTok.

O resultado final do TikTok foi um prejuízo de 45 bilhões de dólares, apesar disso, graças a um ajuste de contabilidade necessário para colocar os valores de ações da empresa — algo comum para startups cujo valor de mercado muda muito rápido.

O desempenho da ByteDance impressiona principalmente porque a empresa passou o último ano na ribalta das discussões internacionais. As operações americanas do TikTok quase foram proibidas por mandados executivos nos Estados Unidos, durante a gestão do ex-presidente Donald Trump.

Rivais como o YouTube, da Alphabet, companhia dona também do Google, apontou em abril para um número de usuários na casa dos 2 bilhões, com um serviço que tem legado muito maior do que o do TikTok.

A ByteDance também tem muito caminho pela frente no marketing digital. Em mercados como o Brasil, a empresa começou sua especialização e inclusão de publicidade mais recentemente.