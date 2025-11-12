Threads aposta em podcasts para crescer frente ao X, antigo Twitter

A Meta anunciou nesta terça-feira, 11, que o Threads, sua rede social rival do X (antigo Twitter), vai priorizar a comunidade de podcasters em sua próxima fase de expansão. Para isso, a empresa liberará, inicialmente, recursos para destacar links de programas no feed e facilitar a divulgação e o engajamento com ouvintes.

Com a iniciativa, a Meta mira atrair as conversas que giram em torno de podcasts, hoje pulverizadas entre redes como X, Reddit, Facebook e Instagram – estas últimas também da Meta –, além de YouTube e Spotify, que desde 2024 permite comentários.

Entre as novidades, o Threads começará a exibir links de podcasts com fundo colorido e miniaturas de imagem (thumbnails), facilitando sua visualização na linha do tempo. Criadores terão ainda uma seção fixa no perfil para incluir o link principal do seu programa.

Segundo a Meta, o objetivo é ajudar os podcasters a promoverem seus conteúdos e ampliarem o público, oferecendo futuramente mais dados sobre o impacto das conversas em torno dos episódios. A empresa também planeja desenvolver mecanismos de descoberta de novos programas, conectando ouvintes e apresentadores.

No entanto, a Meta disse ao TechCrunch não ter planos para se tornar uma plataforma de distribuição de podcasts.

Com mais de 400 milhões de usuários ativos por mês, 150 milhões deles diários, o Threads ainda está atrás do X, que afirma ter 600 milhões. A Meta vê a aproximação com a cultura dos podcasts como forma de estimular interações e reduzir essa diferença de alcance.

Threads como vitrine para criadores

Desde maio, o Threads vem testando recursos voltados a criadores de conteúdo. Naquele momento, a plataforma passou a permitir até cinco links em cada perfil, para divulgar outros canais como vídeos, blogs, redes sociais ou portfólios. Mais recentemente, liberou anexos de texto para postagens mais longas.

A estratégia é posicionar o Threads como espaço de visibilidade para influenciadores e produtores de conteúdo que buscam novas audiências — especialmente os que ainda dependem do X como canal primário de conversa.