Dois anos depois, Meta mantém vivos ideais do antigo Twitter com Threads integrado ao Fediverse

Poucas redes sociais representaram tão bem ideais originais da internet, como abertura, liberdade e igualdade, quanto o antigo Twitter. A plataforma se tornou uma espécie de esfera pública digital, constituindo um espaço, ainda que limitado, no qual era possível compartilhar pensamentos rápidos, atualizações, acompanhar notícias e discutir temas de relevância pública. Mesmo com o fim do Twitter, tais ideais persistem em aplicativos como o Threads, propriedade da gigante Meta, que continua a tentar manter viva essa essência.

Em algumas semanas, serão completos dois anos desde o lançamento do aplicativo, que, de início, parecida improvável, especialmente por ser quase um clone do Twitter e por quebrar com as décadas da Meta criando “jardins murados”, como o Facebook e o Instagram.

No entanto, com a nova rede social, a Meta buscou não apenas manter o formato básico do Twitter, mas também integrá-la ao Fediverse, um ecossistema composto por uma rede descentralizada de plataformas conectadas por protocolos abertos, como o Mastodon. Com essa integração, baseada em protocolos como o ActivityPub, usuários de diferentes aplicações podem visualizar postagens uns dos outros e interagir entre eles, utilizando a que preferem, mas mantendo comunicação com as demais participantes da rede.

Isso representa uma tentativa de trazer à tona a ideia de uma rede mais aberta e menos controlada por grandes corporações – ainda que a Meta seja uma delas. Assim, quase dois anos depois, o Threads busca ser versão aprimorada do Twitter, que completará 20 anos de seu lançamento em 2026, para os novos tempos, oferecendo uma experiência mais conectada com outras redes sociais e permitindo uma interação mais ampla e descentralizada.

Quais os desafios para o Fediverse?

No entanto, o Fediverse ainda é uma rede em crescimento, com um número de usuários consideravelmente menor em comparação com gigantes como o X, nome dado ao antigo Twitter sob a propriedade de Elon Musk.

Plataformas como Mastodon e Bluesky, embora promissoras, ainda enfrentam desafios de adoção e engajamento, com a questão da visibilidade sendo um obstáculo significativo. A "galinha e o ovo" das redes sociais permanece um problema: sem usuários suficientes, as plataformas não conseguem gerar o tráfego e a interação necessários para crescer de forma sustentável.

Entretanto, apesar dessas dificuldades, o Threads e outras plataformas descentralizadas que compõem o Fediverse oferecem uma visão do que as redes sociais podem se tornar quando abraçam a ideia de um espaço digital mais democrático e menos monopolizado. Se essa visão se concretizar, poderá representar uma nova era para as redes sociais, mais alinhada aos ideais de liberdade e igualdade que definiram a internet em seus primeiros dias.