Apostas na Bola de Ouro entram na mira da polícia francesa por suspeita de fraude

A Bola de Ouro 2026 passou a ser alvo de uma investigação da polícia francesa após apostas realizadas na plataforma Polymarket preverem, com precisão, a ordem dos cinco primeiros colocados da categoria masculina. 12 contas acertaram a sequência anunciada na cerimônia de outubro, em Londres, e obtiveram lucro próximo de € 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).

As apostas somaram aproximadamente € 250 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) e indicaram a seguinte classificação: Harry Kane, vencedor do prêmio, seguido por Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri e Lionel Messi. O resultado exato levantou suspeitas de que os responsáveis pelas contas poderiam ter tido acesso antecipado a informações confidenciais sobre a votação.

Segundo informações publicadas pelo veículo francês Upside e confirmadas pelo The Athletic, as autoridades investigam a possibilidade de uso de informação privilegiada. Uma fonte policial ouvida pelo jornal afirmou que o comportamento dos apostadores na administração das posições também chamou a atenção dos investigadores.

Como funcionam as apostas suspeitas na Bola de Ouro?

As 12 contas identificadas foram criadas entre 1º e 20 de outubro e apresentaram padrões de atividade semelhantes. Sete delas não tinham histórico de apostas em outros mercados da plataforma, enquanto seis fizeram suas primeiras operações poucos minutos depois da criação dos perfis.

Os usuários concentraram suas posições na previsão da ordem exata dos cinco primeiros colocados. Uma das contas, por exemplo, comprou contratos relacionados à vitória de Kane quando a cotação estava em 37 centavos e vendeu quando o valor chegou a 67 centavos. Parte dos recursos foi direcionada posteriormente a apostas sobre posições específicas dos jogadores.

A movimentação chamou a atenção porque não se tratava apenas de prever quem venceria a premiação, mas de acertar também a colocação dos outros quatro nomes. As 12 contas tiveram suas previsões confirmadas pelo resultado oficial, o que gerou os ganhos estimados em quase € 200 mil.

O que fiz a France Football sobre a investigação?

A France Football, responsável pela organização da Bola de Ouro, teria sido alertada sobre as movimentações suspeitas antes mesmo da divulgação oficial do resultado. Depois da cerimônia, a publicação iniciou uma investigação interna e entrou em contato com o Serviço Central de Corridas e Jogos (SCCJ), departamento da polícia francesa especializado em jogos de azar.

Em manifestação ao The Athletic, um porta-voz da premiação afirmou que a integridade do troféu é uma prioridade e reforçou que o vencedor é escolhido por meio de votação independente. A organização também declarou levar as suspeitas de vazamento e apostas potencialmente fraudulentas a sério e informou que estava preparando uma denúncia às autoridades competentes.

Até o momento, não há confirmação pública de quem está por trás das contas nem de como as informações poderiam ter sido obtidas. A investigação deverá apurar se houve vazamento e se alguém utilizou dados confidenciais para obter vantagem financeira.

O que é o Polymarket?

O Polymarket é um mercado de previsões que permite aos usuários negociar contratos vinculados à possibilidade de determinados acontecimentos. As operações são realizadas com criptomoedas, e os preços dos contratos variam de acordo com as expectativas dos participantes sobre cada resultado.

A plataforma oferece mercados sobre diferentes assuntos, incluindo política, economia, entretenimento e esportes. Esse modelo tem gerado debates sobre fiscalização e controle, especialmente diante do risco de que pessoas com acesso a informações não públicas possam utilizá-las para obter ganhos.

O caso da Bola de Ouro amplia essa discussão. Embora a coincidência entre as apostas e o resultado oficial tenha levantado suspeitas, o acerto das previsões, por si só, não comprova a existência de vazamento ou fraude. A apuração das autoridades deverá esclarecer a origem das informações e identificar eventuais responsabilidades.