Tesla fará recall de quase toda sua frota nos EUA

A Tesla fará o recall de 2,2 milhões de veículos, praticamente toda a sua frota nos Estados Unidos. Segundo comunicado da Administração Nacional de Segurança no Trânsito (NHTSA) nesta sexta-feira, 2, os veículos elétricos da montadora têm tamanhos de fonte incorretos em luzes de advertência, o que aumenta o risco de acidentes.

O recall inclui os modelos Model S, Model X, Model 3 de 2017 a 2023, Model Y e veículos Cybertruck de 2024. Segundo o órgão, a decisão de design e tecnoloia da empresa fez com que os carros ficassem em desacordo com a lei americana.

As fontes nos painéis são menores do que o necessário, fazendo com que o motorista tenha dificuldade de ler instruções em momentos críticos.

A empresa fundada por Elon Musk começou a disponibilizar uma atualização de software em 23 de janeiro, gratuitamente, para corrigir o problema, informou o regulador. Assim, as fontes de indicadores visuais de advertência para freio, estacionamento e sistema antibloqueio de freios (ABS) devem aumentar.

O padrão de segurança dos EUA exige que os indicadores tenham pelo menos 3,2 milímetros de altura. O padrão também exige cores contrastantes para a escrita, advertência visual e o fundo.

Histórico

Há uma semana, a montadora anunciou um recall de quase 200 mil carros por conta de problemas na câmera traseira. Em alguns modelos fabricados a partir de 2023, o dispositivo não funcionava durante a manobra de marcha ré.

Há dois meses, a Tesla teve de fazer um recall de 2,03 milhões de veículos feitos nos EUA, sua maior ação desse tipo até então. Naquele caso, era necessário instalar novos dispositivos de segurança em seu sistema de assistência ao motorista.