Sundar Pichai prevê anos de batalhas judiciais para o Google em processos antitruste

O Google enfrenta uma série de processos antitruste nos EUA, que podem se arrastar por muitos anos, segundo o CEO da Alphabet, Sundar Pichai. Em uma entrevista para o programa The David Rubenstein Show: Peer to Peer Conversations, Pichai afirmou que a empresa irá "defender vigorosamente" sua capacidade de inovar, caso os processos prejudiquem a forma como a empresa oferece seus produtos aos usuários.

“Vai demorar um tempo para isso se desenrolar”, disse Pichai, referindo-se às batalhas judicais que envolvem duas ações movidas pelo Departamento de Justiça dos EUA. As acusações envolvem o domínio ilegal da empresa no mercado de publicidade digital e nas buscas online.

O julgamento sobre os anúncios teve início recentemente, enquanto no caso de buscas, que o Google perdeu, o juiz responsável pela investigação espera resolver os últimos detalhes no ano seguinte.

Pichai expressou sua discordância com a decisão inicial sobre o domínio de mercado, mas ressaltou que o processo ainda está na fase de definição de medidas corretivas. “Nós definitivamente discordamos da decisão, mas o processo está na fase de definição de soluções, e vamos apelar”, declarou. Ele indicou que o procedimento pode se estender por vários anos até uma resolução final.

Disputa judicial versus avanço tecnológico

Os processos antitruste acontecem em um contexto de mudanças aceleradas no setor de tecnologia, algo que o Departamento de Justiça também considera em suas análises. O Google, por exemplo, está avançando rapidamente no desenvolvimento de inteligência artificial e busca consolidar sua posição neste novo campo. Segundo Pichai, o cenário tecnológico será completamente diferente até que as ações sejam concluídas.

No caso relacionado ao mercado de publicidade digital, a juíza Leonie Brinkema poderá levar meses para emitir uma decisão. Se o governo sair vitorioso, ele pretende desmembrar o Google, forçando a venda de alguns de seus ativos. A empresa, por sua vez, argumenta que tem competido de forma justa contra gigantes como Meta (Facebook) e Amazon.

Como exemplo de quanto tempo esses processos podem durar, Pichai mencionou a recente vitória do Google contra uma multa de €1,5 bilhão imposta pela União Europeia, cujo julgamento levou mais de quatro anos para ser concluído.