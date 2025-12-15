Tecnologia

Spotify caiu? Usuários reclamam de instabilidade do aplicativo

Desde as 11h, o site DownDetector registrou um pico de reclamações

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11h55.

Última atualização em 15 de dezembro de 2025 às 11h55.

Usuários do Spotify relataram instabilidade no aplicativo de música e podcasts nesta segunda-feira, 15, com queixas disseminadas nas redes sociais ao longo da manhã.

Dados do site Downdetector, que monitora falhas em serviços digitais, apontaram um aumento expressivo no número de notificações por volta das 11h.


Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou o problema, e a plataforma ainda não se manifestou.

