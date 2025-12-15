Spotify caiu? Usuários reclamam de instabilidade do aplicativo

Usuários do Spotify relataram instabilidade no aplicativo de música e podcasts nesta segunda-feira, 15, com queixas disseminadas nas redes sociais ao longo da manhã.

Dados do site Downdetector, que monitora falhas em serviços digitais, apontaram um aumento expressivo no número de notificações por volta das 11h.

nao acredito q spotify caiu — ju (@julheana_) December 15, 2025



Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou o problema, e a plataforma ainda não se manifestou.