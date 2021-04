Spotify anuncia miniplayer de música integrado com o app do Facebook

O Spotify anunciou, nesta segunda-feira, 26, uma novidade em parceria com o Facebook que deve levar um pouco mais de facilidade para os usuários que navegam na rede social enquanto ouvem música no app de streaming. Trata-se de um miniplayer, chamada de Boombox, que permite aos ouvintes aproveitar áudio do Spotify dentro do Facebook, sem precisar trocar de app.

Além dos compartilhamentos do Spotify no feed de notícias do Facebook, a novidade irá possibilitar que fãs também possam reproduzir músicas via miniplayer, por meio de posts de artistas verificados selecionados ou até mesmo de vídeos publicados por usuários do Facebook que contém música licenciada. O que irá tornar seu alcance ainda maior.

A estratégia, por parte do Facebook, é avançar sobre o interesse que o ClubHouse levantou sobre redes sociais voltadas à áudios. Para o Spotify, o recurso ajuda na distribuição de conteúdo, principalmente agora que a empresa que se garantir como principal plataforma de podcasts do mundo.

Confira o passo a passo para abrir o Spotify no Facebook:

Aperte o botão “Play” na música que você ou seu amigo compartilhou do Spotify para o feed de notícias do Facebook; Na primeira vez que você estiver usando o miniplayer, aparecerá um pop-up para conhecer e aceitar a reprodução. É só clicar em “Conectar” para continuar; Se você estiver logado no Spotify, os apps vão trocar automaticamente e a reprodução começará no app Spotify. (Se você não estiver logado, será solicitado o login); E você pode continuar olhando o seu feed de notícias do Facebook, porque o Spotify não pausa a reprodução, mas você terá controle sobre as opções de pausar ou dispensar o miniplayer.

Vale destacar que essa nova integração está sendo implementada na África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Indonésia, Israel, Japão, Malásia, México, Nicarágua, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Tailândia e Uruguai. De acordo com a plataforma de streaming, essa experiência chegará a mais mercados nos próximos meses.