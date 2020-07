SpaceX prepara volta de astronautas enviados à estação espacial

Depois de dois meses em órbita na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley estão prontos para retornar à Terra. Eles fazem parte da primeira missão realizada pela Nasa em um voo tripulado da SpaceX, a empresa de exploração aérea de Elon Musk. O retorno está previsto para o domingo (2).

De acordo com informações divulgadas pela Nasa e pela SpaceX, os astronautas devem pousar em algum lugar do Oceano Atlântico. Não é possível definir com exatidão o ponto exato onde os astronautas irão pousar, tudo depende de fatores que estão relacionados às condições climáticas da região escolhida. A previsão é de que seja em algum lugar próximo da costa da Flórida.

Para retornar à Terra, a tripulação da missão Demo-2 irá utilizar a cápsula Endeavour para o retorno. Equipada com dois motores de tamanho reduzido, a nave irá realizar o caminho de volta até entrar em órbita terrestre a uma velocidade de 28.000 km/h. Para desacelerar quando entrar no campo orbital da Terra, serão acionados seis paraquedas, sendo dois há 5.000 metros de altitude e outros quatro a 1.800 metros do solo.

A duração da viagem de volta é difícil de ser estipulada. A viagem começa no dia 1º de agosto e, a melhor das hipóteses, levaria algo torno de seis horas para o pouso. Na pior, poderá demorar horas até que os astronautas cheguem à Terra. Embarcações e helicópteros estarão de prontidão para resgatarem os astronautas e recolherem a nave.

A volta dos astronautas com segurança para a Terra é a prioridade máxima da SpaceX para conseguir firmar novos contratos com a Nasa. A agência espacial americana concedeu quase 8 bilhões de dólares para a companhia de Musk e também para a Boeing desenvolverem foguetes. A meta é utilizar a iniciativa privada para não depender mais da sonda russa Soyuz.

Os astronautas tiveram bastante trabalhado durante as semanas que passaram no espaço. Behnken foi responsável por conduzir diversas caminhadas espaciais com o objetivo de trocar baterias antigas da parte externa da ISS. Mais do que a realização de manutenções na estação espacial, os trabalhos são uma forma de a Nasa testar o uso de tecnologias privadas para suas próximas missões.

A decolagem do foguete da SpaceX ocorreu em 27 de maio, às 16h23, da plataforma 39A, do Centro Espacial Kennedy, a mesma utilizada pela missão Apollo 11, que levou o astronauta Neil Armstrong à Lua. O foguete chegou à ISS no dia 31, com uma folga de 15 minutos em relação ao tempo previsto inicialmente.