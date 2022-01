Sony teme estratégia da Microsoft após compra da Activision Blizzard

A Sony reagiu sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft ao The Wall Sreet Journal com um comentário sobre o que isso pode significar para o futuro de jogos como Call of Duty nos consoles PlayStation.

“Esperamos que a Microsoft cumpra os acordos contratuais e continue a garantir que os jogos da Activision sejam multiplataforma”, disse o representante da Sony ao jornal.

A preocupação com a manutenção dos jogos na biblioteca da Sony faz sentido. Com o vencimento dos contratos ao longo do tempo, a Microsoft estaria livre para tornar os grandes hits em jogos exclusivos para o Xbox e PC.

Olhando em retrospecto, quando a Microsoft comprou a Bethesda, por exemplo, ela respeitou os acordos comerciais existentes e manteve o jogo Deathloop como um exclusivo do PS5, como aponta o site The Verge. O mesmo vale para o Minecraft, da Mojang, que se mantém multiplataforma.

Contudo, as estratégias nesse momento podem se tornar diferentes, ainda que o passado indique mais ou menos a direção que a gigante do Vale do Silício possa tomar.