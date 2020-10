Sony aumenta previsão de lucro em 2020, com sucesso de games na quarentena

A Sony elevou perspectiva de lucro anual nesta quarta-feira, após registrar um forte resultado de segundo trimestre fiscal, impulsionado pela unidade de videogames que continua capturando demanda gerada pelas medidas de quarentena antes do lançamento da próxima geração do PlayStation, no próximo mês.

A receita mais alta de jogos e entretenimento valida a estratégia do presidente-executivo, Kenichiro Yoshida, de aumentar os fluxos de receita recorrentes que amenizam o impacto dos ciclos voláteis de vendas de hardware.

A Sony tem como meta vender ao menos 7,6 milhões de unidades do PlayStation 5 no ano fiscal, que se encerra em março, disse o vice-presidente financeiro Hiroki Totoki em entrevista, citando as vendas alcançadas para o PS4 quando foi lançado sete anos atrás.

Mas Totoki também alertou sobre problemas na área de sensores de imagem causados por restrições mais rígidas dos Estados Unidos contra a Huawei Technologies, que impactaram a venda de chips da Sony para a companhia chinesa.

A Huawei foi o segundo maior cliente de sensores de imagem da Sony, depois da Apple, sendo responsável por cerca de 20% de sua receita de sensores de 10 bilhões de dólares, de acordo com estimativas de analistas.

Apesar dos esforços para diversificar os clientes, uma recuperação total da lucratividade no negócio de sensores de imagem deve ocorrer apenas no ano fiscal que se encerra em março de 2023, disse Totoki.

A Sony aumentou previsão de lucro anual em 13%, para 700 bilhões de ienes (6,7 bilhões de dólares), depois de reportar um aumento surpreendente no lucro do período de julho a setembro, para 317,76 bilhões de ienes, um recorde para o segundo trimestre fiscal.

A perspectiva está acima do consenso de 672,33 bilhões de ienes de 24 analistas compilado pela Refinitiv.

A empresa agora prevê que a divisão de games terá lucro anual de 300 bilhões de ienes, acima dos 240 bilhões de ienes estimados anteriormente.

A Sony teve o mesmo número de pré-vendas do PS5 nas primeiras 12 horas nos Estados Unidos quanto nas primeiras 12 semanas do PlayStation 4, disse Jim Ryan, presidente-executivo da Sony Interactive Entertainment, em entrevista.

Para a área de sensores, a Sony cortou as perspectivas de lucro em 38%, para 81 bilhões de ienes, e cortou mais 40 bilhões de ienes de investimento programado para três anos, que será encerrado em março de 2021, para 650 bilhões de ienes.