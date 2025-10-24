Snap negocia captação de US$ 1 bilhão para acelerar divisão de óculos de realidade aumentada

A Snap, mais conhecida pelo app Snapchat, está em negociações para levantar pelo menos US$ 1 bilhão para sua divisão de óculos de realidade aumentada (AR), com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de sua linha de produtos.

Segundo fontes de Alex Heath, fundador da newsletter Sources, o CEO Evan Spiegel tem discutido com investidores potenciais, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que administra cerca de US$ 1 trilhão para o governo saudita. As conversas com o PIF estão em andamento e Spiegel tem uma apresentação marcada no evento Future Investment Initiative, em Riad, na próxima semana.

Embora os detalhes do financiamento ainda não estejam finalizados, há planos para transformar a unidade de hardware Specs em uma subsidiária independente, que possa continuar atraindo capital, similar ao modelo adotado pela Waymo, de robotáxis, que opera dentro da Alphabet (Google). A ideia não é criar uma nova empresa, mas dar autonomia à divisão dentro da Snap.

A Snap tem a intenção de lançar uma versão comercial dos óculos de realidade aumentada no ano que vem. Desde o lançamento da primeira versão dos Spectacles, há quase uma década, Spiegel já afirmou que os óculos de AR representam a próxima grande plataforma de computação.

Contudo, a adoção em massa de desses dispositivos ainda está distante. A Snap, que continua sem ser lucrativa, enfrenta queda no preço das ações e limitações financeiras que dificultam a competição com gigantes do setor.

Por isso, uma fonte envolvida nas negociações classificou a necessidade de captar recursos para os Spectacles como "existencial". A Snap planeja produzir cerca de 100 mil unidades da versão comercial, com preços em torno de US$ 2.500, o que posiciona os óculos como um produto de nicho para os primeiros usuários.

Em comunicado à Sources, a Snap afirmou que não precisa levantar dinheiro para o lançamento de 2026, mas está aberta a oportunidades que possam acelerar seu crescimento. O PIF já investiu mais de US$ 1 bilhão na Magic Leap e mostra interesse contínuo no mercado de AR.

Concorrência com big techs

No ano passado, a Snap lançou uma versão exclusiva dos Spectacles para desenvolvedores e está se posicionando como a plataforma mais amigável para criar experiências de AR por meio do Lens Studio, ferramenta que também impulsiona os recursos de AR no Snapchat.

Enquanto isso, Meta, Apple, Google e Amazon estão acelerando o desenvolvimento de seus próprios óculos de AR para consumidores nos próximos anos. Principal sucesso no segmento, os já lançados óculos com inteligência artificial da Meta têm preço entre US$ 299 e US$ 799. Até junho deste ano, mais de duas milhões de unidades de Ray-Bans com IA tinham sido vendidas.