Inteligência Artificial

Electronic Arts e Stability AI unem forças para transformar a criação de jogos com IA

Parceria visa acelerar a integração de tecnologias de inteligência artificial para melhorar a criação de conteúdo e o design em jogos, com foco em eficiência e criatividade

Acordo foi anunciado enquanto a EA finaliza uma negociação de US$ 55 bilhões para deixar de ser uma empresa de capital aberto e passar ao controle privado (EA/Divulgação)

Acordo foi anunciado enquanto a EA finaliza uma negociação de US$ 55 bilhões para deixar de ser uma empresa de capital aberto e passar ao controle privado (EA/Divulgação)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11h08.

Enquanto finaliza a negociação de US$ 55 bilhões para deixar de ser uma empresa de capital aberto e passar ao controle privado, a gigante de videogames Electronic Arts (EA) anunciou uma parceria com a Stability AI, especializada em inteligência artificial generativa, para “co-desenvolver modelos de IA, ferramentas e fluxos de trabalho que capacitem nossos artistas, designers e desenvolvedores para reimaginar como o conteúdo é construído”.

Com essa colaboração, o objetivo é combinar a expertise da EA, dona de títulos como The Sims e Battlefield, com a inovação em IA da Stability, responsável pela Stable Diffusion, uma das ferramentas generativas de imagem mais conhecidas. Juntas, as empresas visam acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias para transformar a criação de jogos.

Segundo Prem Akkaraju, CEO da Stability AI, a parceria coloca os criadores no centro do processo de desenvolvimento, oferecendo ferramentas avançadas que ampliam as possibilidades criativas. "Ao integrar nossa equipe de pesquisa 3D diretamente com os artistas e desenvolvedores da EA, vamos desbloquear um novo nível de construção de mundos", afirmou Akkaraju.

Uma das principais iniciativas será acelerar a criação de materiais de Renderização Fisicamente Baseada (PBR, na sigla em inglês), desenvolvendo novos fluxos de trabalho impulsionados por artistas. Isso inclui ferramentas capazes de gerar texturas 2D com precisão de cor e luz em diferentes ambientes, permitindo que os objetos no universo virtual se pareçam e sintam como os artistas idealizaram.

Essa colaboração busca também ampliar a eficiência no processo de criação de conteúdo 3D. As novas ferramentas devem acelerar a prototipagem e o design de ambientes e personagens, permitindo que os desenvolvedores visualizem e refinem os jogos em um ritmo mais rápido e com maior qualidade.

IA para criação de jogos

O acordo entre as duas empresas também explora o uso de IA para gerar ambientes 3D completos a partir de simples comandos, oferecendo uma criação mais dinâmica e ágil. Para a EA, o futuro da criação de jogos passa pela integração da tecnologia como uma ferramenta complementar, mas ainda com os artistas no centro da produção criativa.

Enquanto a EA está sendo adquirida por um consórcio formado por Silver Lake, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e a Affinity Partners, a Stability AI, que tem James Cameron (diretor de Titanic e Avatar) no conselho, enfrenta um processo da Getty Images por violação de direitos autorais relacionados ao treinamento de seus modelos.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialTecnologiaGamesJames Cameron

Mais de Inteligência Artificial

Meta corta 600 postos e promete foco em eficiência e IA

As respostas das IAs mudam de acordo com o idioma das perguntas?

Mais de 1.000 personalidades assinam pedido de proibição do desenvolvimento da superinteligência

Demanda por turbinas a gás atinge maior nível desde 2011 com impulso da IA nos EUA

Mais na Exame

Mercados

BTG Pactual lança ETF de ouro com rendimento atrelado ao CDI

Tecnologia

Snap negocia captação de US$ 1 bilhão para acelerar divisão de óculos de realidade aumentada

Negócios

Ex-bailarina transforma disciplina da dança em empresa global de R$ 40 milhões

Mundo

EUA diz que países devem normalizar relações com Israel