Novos Apple Watch Series 12 e Ultra 4 trazem sensores de monitoramento de saúde mais precisos e frequentes. (Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h43.
O smartwatch tem quase 158 mil buscas mensais no Google e é um dos eletrônicos com descontos mais agressivos da Black Friday 2026. No ChatGPT, a marca mais citada não é Apple nem Samsung: é a Amazfit.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Amazfit aparece em 95,2% das respostas, com liderança isolada. Samsung (88,8%), Huawei (88,2%), Xiaomi (88,2%), Apple (81,5%) e Garmin (76,2%) completam o grupo das marcas citadas na maioria das respostas.
A Samsung, porém, costuma ser a primeira mencionada, com posição média de 1,81. A IA a descreve como "ótima opção para Android". A Amazfit é associada a custo-benefício e boa autonomia de bateria. A Apple, à integração com o iPhone (argumento presente em 12% das respostas), e a Xiaomi, a preço acessível, com modelos "até R$ 300".
Preços levantados por Tecnoblog e Showmetech em novembro:
O primeiro filtro é o celular. O Apple Watch só funciona com iPhone. Os Galaxy Watch funcionam melhor com aparelhos Samsung, mas são compatíveis com outros Android. Amazfit, Xiaomi, Huawei e Garmin funcionam com os dois sistemas, com recursos mais limitados no iPhone.
Depois, defina a prioridade: bateria (Amazfit e Huawei passam de uma semana), esportes (Garmin tem os recursos mais avançados de treino), ou ecossistema e aplicativos (Apple e Samsung). GPS integrado e pagamento por aproximação fazem diferença para quem corre sem o celular.
A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Mundo Watch, com 73,2% de participação. Os varejistas aparecem no fim da lista: Mercado Livre, Amazon, KaBuM! e Magazine Luiza. Com descontos acima de 50%, vale checar o histórico de preços antes de fechar. A Amazon, por sinal, escalou Tatá Werneck para sua campanha de Black Friday.
Qual o melhor smartwatch custo-benefício na Black Friday? Segundo a Ranqia, o ChatGPT associa a Amazfit ao melhor custo-benefício.
Apple Watch SE 3 por R$ 1.610 é bom preço? Sim. É cerca de metade do preço oficial do modelo.