O smartwatch tem quase 158 mil buscas mensais no Google e é um dos eletrônicos com descontos mais agressivos da Black Friday 2026. No ChatGPT, a marca mais citada não é Apple nem Samsung: é a Amazfit.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de smartwatch o ChatGPT recomenda?

A Amazfit aparece em 95,2% das respostas, com liderança isolada. Samsung (88,8%), Huawei (88,2%), Xiaomi (88,2%), Apple (81,5%) e Garmin (76,2%) completam o grupo das marcas citadas na maioria das respostas.

A Samsung, porém, costuma ser a primeira mencionada, com posição média de 1,81. A IA a descreve como "ótima opção para Android". A Amazfit é associada a custo-benefício e boa autonomia de bateria. A Apple, à integração com o iPhone (argumento presente em 12% das respostas), e a Xiaomi, a preço acessível, com modelos "até R$ 300".

Quanto custa um smartwatch na Black Friday 2026?

Preços levantados por Tecnoblog e Showmetech em novembro:

Xiaomi Smart Band 9 Active: R$ 199,99;

R$ 199,99; Amazfit Bip 6: R$ 483,55;

R$ 483,55; Galaxy Watch 8 (40 mm, Bluetooth): de R$ 1.079 a R$ 1.169;

de R$ 1.079 a R$ 1.169; Galaxy Watch 9 (40 mm): R$ 1.419,10 no Magalu, com 53% de desconto;

R$ 1.419,10 no Magalu, com 53% de desconto; Apple Watch SE 3 (44 mm): R$ 1.610,09 na Amazon para membros Prime, 51% abaixo do preço oficial;

R$ 1.610,09 na Amazon para membros Prime, 51% abaixo do preço oficial; Apple Watch Series 11 (42 mm): R$ 3.631,64.

Como escolher um smartwatch?

O primeiro filtro é o celular. O Apple Watch só funciona com iPhone. Os Galaxy Watch funcionam melhor com aparelhos Samsung, mas são compatíveis com outros Android. Amazfit, Xiaomi, Huawei e Garmin funcionam com os dois sistemas, com recursos mais limitados no iPhone.

Depois, defina a prioridade: bateria (Amazfit e Huawei passam de uma semana), esportes (Garmin tem os recursos mais avançados de treino), ou ecossistema e aplicativos (Apple e Samsung). GPS integrado e pagamento por aproximação fazem diferença para quem corre sem o celular.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Mundo Watch, com 73,2% de participação. Os varejistas aparecem no fim da lista: Mercado Livre, Amazon, KaBuM! e Magazine Luiza. Com descontos acima de 50%, vale checar o histórico de preços antes de fechar. A Amazon, por sinal, escalou Tatá Werneck para sua campanha de Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual o melhor smartwatch custo-benefício na Black Friday? Segundo a Ranqia, o ChatGPT associa a Amazfit ao melhor custo-benefício.

Apple Watch SE 3 por R$ 1.610 é bom preço? Sim. É cerca de metade do preço oficial do modelo.