Baseus Airpow Lite 10.000 mAh 22,5 W — power bank
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h41.
O power bank tem 149 mil buscas mensais no Google e é um dos acessórios mais vendidos em datas promocionais. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder clara: a Anker.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Anker aparece em 91,8% das respostas, com liderança isolada, e costuma estar entre as duas primeiras citadas (posição média de 2,30). Baseus (81%), Geonav (79,8%), UGREEN (76%), Xiaomi (75,5%) e Samsung (73,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. A i2GO aparece com 47%.
O ChatGPT descreve a Anker como "minha primeira opção" e destaca a variedade de modelos e potências. A Xiaomi é associada a custo-benefício e a modelos de 10.000 e 20.000 mAh. A Samsung, à integração com o ecossistema Galaxy.
Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:
Como referência, modelos de 10.000 mAh de marcas conhecidas costumam ficar entre R$ 80 e R$ 200, e os de 20.000 mAh com carregamento rápido, entre R$ 150 e R$ 350.
A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Toca da Capi, com 63% de participação. Mercado Livre (47%), Amazon (40,2%) e Shopee (26%) são os varejistas do ranking. O TikTok Shop também entrou na disputa, com R$ 100 milhões em cupons para a Black Friday. Para não cair em golpes, veja como identificar preço maquiado.
Qual o melhor power bank na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Anker lidera as indicações do ChatGPT, com 91,8%.
Power bank de 20.000 mAh pode ir no avião? Sim, na bagagem de mão. O limite é de 100 Wh, cerca de 27.000 mAh.