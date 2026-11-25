O power bank tem 149 mil buscas mensais no Google e é um dos acessórios mais vendidos em datas promocionais. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder clara: a Anker.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de power bank o ChatGPT recomenda?

A Anker aparece em 91,8% das respostas, com liderança isolada, e costuma estar entre as duas primeiras citadas (posição média de 2,30). Baseus (81%), Geonav (79,8%), UGREEN (76%), Xiaomi (75,5%) e Samsung (73,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. A i2GO aparece com 47%.

O ChatGPT descreve a Anker como "minha primeira opção" e destaca a variedade de modelos e potências. A Xiaomi é associada a custo-benefício e a modelos de 10.000 e 20.000 mAh. A Samsung, à integração com o ecossistema Galaxy.

Quanto custa um power bank na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:

Geonav: R$ 89,01, com opções de 10.000 e 20.000 mAh;

R$ 89,01, com opções de 10.000 e 20.000 mAh; Anker: R$ 293,55 no Pix, valor repetido em quase 10% das respostas.

Como referência, modelos de 10.000 mAh de marcas conhecidas costumam ficar entre R$ 80 e R$ 200, e os de 20.000 mAh com carregamento rápido, entre R$ 150 e R$ 350.

Como escolher um power bank?

Capacidade: 10.000 mAh carregam um celular comum cerca de duas vezes; 20.000 mAh, de três a quatro vezes, mas pesam mais. Para notebooks, procure modelos acima de 20.000 mAh com saída de 65 W ou mais;

10.000 mAh carregam um celular comum cerca de duas vezes; 20.000 mAh, de três a quatro vezes, mas pesam mais. Para notebooks, procure modelos acima de 20.000 mAh com saída de 65 W ou mais; Potência e protocolo: USB-C com Power Delivery (PD) de 20 W ou mais garante carga rápida em iPhone e na maioria dos Android;

USB-C com Power Delivery (PD) de 20 W ou mais garante carga rápida em iPhone e na maioria dos Android; Viagem de avião: companhias aéreas aceitam power banks de até 100 Wh na bagagem de mão, o que equivale a cerca de 27.000 mAh;

companhias aéreas aceitam power banks de até 100 Wh na bagagem de mão, o que equivale a cerca de 27.000 mAh; Certificação: prefira produtos homologados pela Anatel. Baterias falsificadas, comuns em marketplaces, podem superaquecer.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Toca da Capi, com 63% de participação. Mercado Livre (47%), Amazon (40,2%) e Shopee (26%) são os varejistas do ranking. O TikTok Shop também entrou na disputa, com R$ 100 milhões em cupons para a Black Friday. Para não cair em golpes, veja como identificar preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual o melhor power bank na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Anker lidera as indicações do ChatGPT, com 91,8%.

Power bank de 20.000 mAh pode ir no avião? Sim, na bagagem de mão. O limite é de 100 Wh, cerca de 27.000 mAh.