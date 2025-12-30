Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Samsung recebe licença dos EUA para exportar equipamentos à China, diz Reuters

Autorização deve valer até 2026 e alivia restrições dos EUA à indústria sul-coreana de chips

Samsung: segundo a Reuters, os EUA implementou um novo sistema de licenciamento anual para regular o envio de equipamentos críticos de fabricação de chips às fábricas chinesas. (AFP/Divulgação)

Samsung: segundo a Reuters, os EUA implementou um novo sistema de licenciamento anual para regular o envio de equipamentos críticos de fabricação de chips às fábricas chinesas. (AFP/Divulgação)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07h18.

O governo dos Estados Unidos concedeu uma licença anual à sul-coreana Samsung Electronics para levar equipamentos de fabricação de chips às suas instalações na China. A informação foi confirmada por duas fontes com conhecimento direto do assunto à Reuters nesta terça-feira, 30.

A decisão representa um alívio temporário para fabricantes de semicondutores da Coreia do Sul, como Samsung e SK Hynix, que enfrentam incertezas crescentes com o endurecimento das políticas de exportação dos EUA em relação à China.

Segundo a Reuters, os EUA implementou um novo sistema de licenciamento anual para regular o envio de equipamentos críticos de fabricação de chips às fábricas chinesas.

A medida vem após o governo norte-americano anunciar, no início deste ano, o fim das isenções concedidas a certas empresas do setor — o chamado status de usuário final validado, que expira em 31 de dezembro.

Com o fim do privilégio, empresas como Samsung, SK Hynix e TSMC precisarão de autorizações formais para continuar enviando equipamentos norte-americanos às suas plantas em território chinês a partir de 2026.

Procuradas, Samsung e SK Hynix preferiram não comentar o assunto. A TSMC, de Taiwan, também não se pronunciou até o momento. O Departamento de Comércio dos EUA não respondeu aos pedidos de esclarecimento feitos fora do horário comercial.

A China é uma base de produção estratégica para Samsung e SK Hynix, especialmente na fabricação de chips de memória convencionais — insumo cuja demanda tem aumentado com a expansão de data centers de inteligência artificial. Atualmente, ambas as empresas figuram entre os maiores produtores globais do setor.

O novo regime de licenças reflete o esforço da administração do ex-presidente Donald Trump em reforçar o controle sobre a exportação de tecnologia sensível para a China, movimento que ganhou tração com as revisões feitas sobre decisões consideradas permissivas durante o governo Joe Biden.

Acompanhe tudo sobre:SamsungChinaEstados Unidos (EUA)

Mais de Tecnologia

Por que os AirPods Pro 3 estão entre as grandes inovações de 2025?

Nos anos 1990, Brasil teve um rival para o Windows feito no Paraná

Por que é recomendável desligar o Wi-Fi ao sair de casa

Steam caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta quarta

Mais na Exame

Mundo

China promete 'contramedidas firmes' contra EUA e Taiwan por vendas de armas

Brasil

43% dos eleitores querem vice-presidente que priorize economia, diz pesquisa

Um conteúdo Bússola

Opinião: é uma armadilha pensar que é possível usar IA para criar um MVP em apenas um dia

Esporte

O que esperar da Seleção em 2026? Preparação para Copa já começou