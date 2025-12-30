Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Samsung quer reinventar o celular — mas cobra caro por isso

Galaxy Z TriFold possui três dobras e foi lançado na Coreia do Sul nesta semana por alto preço

Galaxy Z TriFold: celular é o primeiro da Samsung com três telas. (Anadolu / Colaborador/Getty Images)

Galaxy Z TriFold: celular é o primeiro da Samsung com três telas. (Anadolu / Colaborador/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18h32.

A Samsung elevou a aposta nos smartphones dobráveis com o lançamento do Galaxy Z TriFold, seu primeiro celular com três dobras e preço em torno de US$ 2.500 — cerca de R$ 13.600.

O modelo, que estreia na Coreia do Sul e deve chegar aos Estados Unidos nos próximos meses.

Segundo a Bloomberg, o TriFold amplia a proposta dos dobráveis ao combinar funções de smartphone e tablet em um único aparelho, com uma tela interna de 10 polegadas.

Na prática, porém, o dispositivo acumula concessões que o mantêm restrito a um público de nicho, formado por entusiastas e primeiros adotantes.

yt thumbnail

Dobráveis seguem com baixa relevância no mercado

Apesar dos esforços da Samsung e de concorrentes como Google e Huawei, os dobráveis ainda representam menos de 2% das vendas globais de smartphones, de acordo com dados da IDC citados pela Bloomberg.

A ausência da Apple, que deve lançar seu primeiro modelo dobrável apenas em 2026, ajuda a explicar a lentidão na adoção em massa.

O Galaxy Z TriFold se destaca pela construção robusta e pela ausência de frestas quando fechado. Cada painel tem cerca de 4 mm de espessura, resultado de anos de engenharia da Samsung nesse segmento.

O ganho em espessura, no entanto, veio acompanhado de um grande módulo de câmeras concentrado em um dos lados do aparelho. O resultado é um dispositivo desequilibrado, desconfortável para uso prolongado, especialmente para assistir a vídeos — justamente um dos principais atrativos da tela ampliada.

A análise também aponta que a tela interna sofre mais com reflexos do que concorrentes diretos, enquanto os dois vincos visíveis nas áreas de dobra seguem sendo um problema não resolvido pela indústria.

Câmeras, bateria e software ficam aquém do preço

O desempenho das câmeras não acompanha o valor cobrado. Fotos em baixa luminosidade ficam abaixo do padrão de smartphones premium — e até de modelos intermediários mais baratos, segundo a Bloomberg.

A bateria de 5.600 mAh também limita o uso intensivo, com consumo elevado em vídeos e jogos. Em comparação, rivais chineses oferecem baterias maiores e recarga mais rápida.

No software, a Samsung tentou explorar a tela maior com adaptações do DeX, permitindo uma experiência semelhante à de um desktop direto no display interno. Ainda assim, muitos aplicativos não estão totalmente otimizados, e funções básicas de continuidade entre telas funcionam apenas em um sentido.

Acompanhe tudo sobre:SamsungGalaxy

Mais de Tecnologia

Pesquisadores de Pequim desenvolvem chip de alta precisão para aplicações em IA

Meta fecha uma das maiores aquisições de sua história ao comprar startup chinesa de IA

Brasileiro lança startup que promete pagar usuários por dados usados por IAs

Samsung recebe licença dos EUA para exportar equipamentos à China, diz Reuters

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa sobe 34% em 2025 e tem melhor desempenho em 9 anos

Brasil

Bolsonaro tem novas crises de soluço e deve passar por endoscopia

Pop

Fim de uma era: Nickelodeon encerra atividades no Brasil

Negócios

As startups de IA que mais captaram investimentos nos EUA em 2025