Samsung aposta em modelo com três telas para crescer nos dobráveis

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 2, o lançamento do Galaxy Z TriFold, seu primeiro celular com três telas ("trifold"). O modelo será lançado inicialmente na Coreia do Sul, em 12 de dezembro, e ainda este ano em China, Singapura, Taiwan e Emirados Árabes Unidos. A previsão é que o aparelho chegue aos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2026.

O TriFold tem tela de 10 polegadas — cerca de 25% maior que a do Galaxy Z Fold 7 — e preço de 3,59 milhões de won, cerca de R$ 13 mil. A estrutura usa três telas e será voltada a um público específico, sem expectativa de alto volume de vendas, segundo a empresa.

A expectativa é que o aparelho funcione como uma vitrine tecnológica, mais do que como um líder de vendas. Analistas afirmam que os desafios incluem custo elevado de produção, preço final alto e incertezas sobre a durabilidade do dispositivo.

A competição aumenta. A Huawei lançou um modelo trifold em setembro, e a Apple prepara sua estreia nesse segmento para 2026. A previsão é que o mercado cresça 14% neste ano e mantenha um ritmo de expansão de 30% ao ano em 2027 e 2028.

Segundo a Counterpoint Research, os dobráveis devem representar menos de 2% do mercado de smartphones em 2025 e chegar a 3% até 2028. A própria Samsung oscilou: sua participação saltou de 9% no segundo trimestre para 64% no terceiro trimestre, impulsionada por lançamentos.

O executivo Alex Lim, vice-presidente da Samsung Electronics, afirmou que o Galaxy Z TriFold pode impulsionar uma nova fase de crescimento do segmento. “Acredito que o mercado dobrável continuará crescendo, e o TriFold pode atuar como um catalisador para uma expansão mais explosiva”, afirmou.