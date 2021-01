Samsung apresenta novas TVs para manter liderança global de 15 anos

Em 2020, a Samsung faturou 850,4 bilhões de dólares de janeiro a setembro. Desse valor, 31,7 bilhões de dólares são da unidade chamada Consumer Electronics, que tem produtos por TVs, geladeiras, monitores, condicionadores de ar e aspiradores de pó. Apesar de a divisão não ser a mais lucrativa da empresa, posto que pertence à unidade de celulares Galaxies, ela tem importância estratégica para a companhia. De acordo com a consultoria Omdia (antiga IHS Markit), a Samsung caminha para o 15º ano consecutivo de liderança global no mercado de TVs. Para manter sua posição sob a ameaça do crescimento das rivais LG, Sony e TCL, a sul-coreana apresenta hoje as novidades para todas as suas linhas de TVs para 2021.

Em um evento que antecede a CES, o maior evento de tecnologia do mundo, realizado pela primeira vez de forma virtual, a Samsung irá anunciar os novos modelos de produtos de grande volume de vendas, como os televisores da linha Crystal UHD, ou que oferecem o máximo da tecnologia, como a linha QLED.

A sul-coreana está em uma boa fase, apesar da pandemia. A companhia faturou 9,3 bilhões de dólares com vendas de TVs no terceiro trimestre de 2020, segundo os dados mais recentes disponíveis sobre o setor. O número representa um aumento de 22% em relação ao mesmo período no ano anterior. A empresa também liderou em vendas. Foram vendidas 14,85 milhões de TVs, o que confere à empresa uma participação de mercado de 23,6%.

Para manter a liderança de mercado, a Samsung lançou globalmente no fim do ano passado uma plataforma de streaming gratuita com canais como Bloomberg, WeatherSpy e BCC Gaming. A iniciativa foi homenageada pela organização da CES, a Consumer Technology Association, como uma das inovações mais importantes do ano. As TVs lançadas a partir de 2018 têm acesso ao serviço de vídeos.

O mercado global de TV cresceu 11,8% em 2020 (segundo dados até o terceiro trimestre), atingindo faturamento de 28,1 bilhões de dólares. Em termos de volume de vendas, o setor comercializou 62,87 milhões de unidades no período, o que representa uma alta de 14,7% em relação ao ano anterior.

A aposta da Samsung para aumentar sua receita é nos modelos QLED. Foram vendidas 2,33 milhões de TVs dessa linha no terceiro trimestre do ano passado, mais que o dobro das 1,16 milhão de unidades do ano anterior. Esses televisores contam com telas com retroiluminação LED e uma película de pontos quânticos para melhorar a fidelidade de cores, além de terem uma tecnologia chamada de Direct Full Array para melhorar o contraste das imagens (tecnologia que visa vencer os pixels autoiluminados das telas OLED da LG).