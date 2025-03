Sam Altman lança "WhatsApp" focado em quem vendeu a íris em troca de criptomoedas

O World Network, empreendimento de blockchain de Sam Altman, CEO da OpenAI, lançou o World Chat, um aplicativo de mensagens integrado ao World App. O serviço está disponível para quem se cadastrar, mas com foco nos usuários que registraram sua íris na plataforma ou obtiveram um World ID, identificação usada para provar que a pessoa é humana.

A novidade chega em meio à suspensão das operações do World no Brasil, após a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) negar um recurso da empresa Tools for Humanity, responsável pelo projeto. O órgão regulador determinou o fim dos incentivos financeiros para o escaneamento de íris, considerando a prática uma "interferência indevida" sobre os usuários.

Chat com dinheiro integrado

O World Chat funciona dentro do World App e permite o envio de mensagens entre usuários verificados. Para garantir autenticidade, a interface do aplicativo diferencia conversas entre humanos validados (bolha azul) e contas não verificadas (bolha cinza).

Além disso, o app integra uma carteira digital, permitindo transferências de criptomoedas de forma direta, sem precisar acessar outra plataforma. "Acreditamos que, para algumas ações, como enviar dinheiro, isso é muito mais natural e divertido do que ir até uma carteira e enviar uma transação", afirmou Tiago Sada, chefe da Tools for Humanity, que desenvolve o app, ao site CoinDesk.

O World App possui 24 milhões de usuários, sendo que 11,4 milhões já verificaram sua identidade biométrica. A plataforma também oferece acesso a 100 mini apps, registrando mais de 250 milhões de interações apenas nos primeiros dois meses de 2025.

Expansão global e resistência regulatória

Lançado em 2023, o World enfrenta desafios regulatórios em diversos países. No Brasil, a ANPD destacou que a coleta de dados biométricos sem garantias claras representa um risco significativo, especialmente porque a íris é uma característica imutável e sensível. Portugal, Espanha, França, Coreia do Sul e Argentina também já questionaram o modelo do projeto.

Apesar das restrições, a Tools for Humanity defende que o sistema oferece benefícios de segurança digital e que continuará buscando adequação regulatória nos mercados onde atua.