Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Este aplicativo para Iphone usa IA para transcrever conversas em 100 idiomas em tempo real

Ferramenta combina transcrição, resumo automático e análise inteligente para equipes globais

Aprender idiomas (Jasmin Merdan/Getty Images)

Aprender idiomas (Jasmin Merdan/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15h57.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Para empresas que operam em mercados globais, a barreira do idioma ainda representa perda de tempo e risco de ruído na comunicação. Uma nova geração de aplicativos baseados em inteligência artificial promete reduzir esse atrito.

O Whisper Transcription foi desenvolvido pela Good Snooze, startup sediada em Amsterdã fundada por Jordi Bruin. Desde 2019, a empresa já lançou cerca de 30 aplicativos, explorando diferentes categorias — de ferramentas de produtividade a soluções curiosas.

Um aplicativo para iPhone, ele consegue transcrever conversas em até 100 idiomas diferentes e ainda gerar resumos automáticos dos principais pontos discutidos. A proposta vai além da simples transcrição: a ferramenta integra modelos avançados de linguagem para transformar áudio bruto em informação estruturada e acionável.

O padrão, segundo Bruin, é sempre o mesmo de identificar um problema real e desenvolver uma solução prática.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

“Normalmente tento resolver meus próprios problemas criando um app, e depois o lanço para que outras pessoas também possam usar”, afirma o fundador.

A filosofia é direta — e comum entre startups de IA bem-sucedidas: foco em dor específica, público claro e solução objetiva. As informações foram retiradas de Inc.

Muito além da transcrição tradicional

Ferramentas de transcrição já são comuns no mercado. O diferencial do Whisper Transcription está na combinação entre reconhecimento de voz e modelos de linguagem de grande porte (LLMs).

Além de converter áudio em texto, o app:

  • Resume automaticamente os principais pontos da conversa

  • Permite fazer perguntas sobre o conteúdo transcrito

  • Destaca informações estratégicas dentro do texto

  • Funciona tanto no dispositivo quanto na nuvem

A opção de processar os dados localmente é especialmente relevante para empresas que lidam com informações sensíveis.

IA como aliada da produtividade global

Em um ambiente corporativo cada vez mais distribuído, a capacidade de capturar e organizar informações rapidamente se tornou um diferencial competitivo.

Equipes internacionais podem usar a ferramenta para:

  • Documentar reuniões multilíngues

  • Registrar entrevistas e painéis

  • Criar atas automáticas

  • Compartilhar insights com times globais

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

O custo também posiciona o aplicativo como alternativa acessível: gratuito para uso básico, com planos pagos de US$ 10 por mês ou US$ 90 por ano para recursos avançados.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Carreira

Meta ou ética? Esse é o motivo de talento não garantir promoção nas grandes empresas

‘O importante é fazer acontecer’: a virada na carreira de especialista em RH do interior do Paraná

Com esse método, é possível organizar dados para convencer, segundo especialistas de Harvard

‘Sonho Grande’: conheça os três pilares dessa filosofia de gestão e construção de carreira

Mais na Exame

Tecnologia

Rússia bloqueia completamente WhatsApp e sugere app estatal para conversas

Negócios

Ex-CEO da DocuSign apostou neste nicho inusitado e já alcançou US$ 200 mi em receita

Inteligência Artificial

IA acelera trabalho e aumenta satisfação de designers, aponta estudo da Figma

Mercados

Ibovespa cai forte e opera abaixo dos 188 mil pontos com pressão da Petrobras