Este aplicativo para Iphone usa IA para transcrever conversas em 100 idiomas em tempo real

Para empresas que operam em mercados globais, a barreira do idioma ainda representa perda de tempo e risco de ruído na comunicação. Uma nova geração de aplicativos baseados em inteligência artificial promete reduzir esse atrito.

O Whisper Transcription foi desenvolvido pela Good Snooze, startup sediada em Amsterdã fundada por Jordi Bruin. Desde 2019, a empresa já lançou cerca de 30 aplicativos, explorando diferentes categorias — de ferramentas de produtividade a soluções curiosas.

Um aplicativo para iPhone, ele consegue transcrever conversas em até 100 idiomas diferentes e ainda gerar resumos automáticos dos principais pontos discutidos. A proposta vai além da simples transcrição: a ferramenta integra modelos avançados de linguagem para transformar áudio bruto em informação estruturada e acionável.

O padrão, segundo Bruin, é sempre o mesmo de identificar um problema real e desenvolver uma solução prática.

“Normalmente tento resolver meus próprios problemas criando um app, e depois o lanço para que outras pessoas também possam usar”, afirma o fundador.

A filosofia é direta — e comum entre startups de IA bem-sucedidas: foco em dor específica, público claro e solução objetiva. As informações foram retiradas de Inc.

Muito além da transcrição tradicional

Ferramentas de transcrição já são comuns no mercado. O diferencial do Whisper Transcription está na combinação entre reconhecimento de voz e modelos de linguagem de grande porte (LLMs).

Além de converter áudio em texto, o app:

Resume automaticamente os principais pontos da conversa

Permite fazer perguntas sobre o conteúdo transcrito

Destaca informações estratégicas dentro do texto

Funciona tanto no dispositivo quanto na nuvem

A opção de processar os dados localmente é especialmente relevante para empresas que lidam com informações sensíveis.

IA como aliada da produtividade global

Em um ambiente corporativo cada vez mais distribuído, a capacidade de capturar e organizar informações rapidamente se tornou um diferencial competitivo.

Equipes internacionais podem usar a ferramenta para:

Documentar reuniões multilíngues

Registrar entrevistas e painéis

Criar atas automáticas

Compartilhar insights com times globais

O custo também posiciona o aplicativo como alternativa acessível: gratuito para uso básico, com planos pagos de US$ 10 por mês ou US$ 90 por ano para recursos avançados.

