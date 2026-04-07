Ruído branco: o que é e quais dispositivos podem produzir o som que te ajuda a dormir melhor

A consciência sobre a importância do sono atingiu um patamar inédito nos últimos anos. Uma pesquisa global de 2025 da ResMed mostra que, entre hábitos como alimentação equilibrada, atividade física e descanso, 53% consideram dormir bem o principal pilar para qualidade de vida — à frente da dieta e do exercício.

Ainda segundo o levantamento, 82% dos 30 mil entrevistados globalmente afirmam que o sono é muito importante para o bem-estar e a longevidade. Ainda assim, 83% têm dificuldades para dormir.

Os dados sugerem que a preocupação sobre sono avançou, pelo menos no nível da informação — para se ter uma ideia, no recorte brasileiro da pesquisa, 66% dos entrevistados concordaram que dormir bem é o hábito mais importante para a saúde.

Ainda assim, existe uma distância entre o saber e o conseguir aplicar todo esse conhecimento na rotina, visto que metado dos brasileiros relatou ao levantamento que tem dificuldade para adormecer.

Essa dificuldade é compreensível quando se observa o estilo de vida moderno. Horários irregulares, má alimentação, excesso de telas, preocupações constantes, rotinas corridas. Tudo isso interfere no ciclo do sono e transforma em um desafio o simples ato de dormir bem.

As recomendações mais conhecidas continuam sendo as primeiras tentativas. Médicos costumam orientar ajustes na rotina e, em alguns casos, indicam também suplementos e hormônios como a melatonina, usados para regular o ciclo do sono.

Mas existe uma estratégia que não parte do indivíduo, e sim do ambiente. Em vez de tentar ajustar a rotina ou tomar algo para ajudar o corpo a relaxar, a pessoa reduz os estímulos que atrapalham o sono. É nesse ponto que entra o ruído branco.

O que é ruído branco?

O ruído branco é um som contínuo e uniforme, que reúne diferentes frequências sonoras em intensidade semelhante. É como um um chiado constante, que lembra uma televisão fora do ar ou o som de um ventilador.

A ideia é criar um "fundo" sonoro estável. Em vez de o cérebro reagir a barulhos pontuais — um carro na rua, por exemplo — ele passa a lidar com um único padrão contínuo.

A pesquisadora Natalie Dautovich, da National Sleep Foundation, explica que esse efeito está ligado à forma como o cérebro processa sons durante o sono. "Ao dormir com ruído branco, você tem menos probabilidade de acordar com ruídos ambientes", afirma ao site Today. Mesmo quando não há um despertar completo, pequenas interferências podem tirar o corpo de um estágio mais profundo de sono.

O uso do ruído branco não se limita ao sono. O mesmo princípio pode ser aplicado durante o dia, para melhorar a concentração em ambientes barulhentos ou reduzir distrações.

Máquinas de ruído branco são sucesso entre pais de crianças pequenas, pois ajudam a acalmar e a manter o sono (Reprodução/Adobe Stock)

É um fenômeno entre quem quer dormir ou se concentrar mais. No YouTube, existem canais com vídeos de mais de 10 horas com ruído branco, alguns com mais de 60 milhões de visualizações. No Spotify, há várias playlists com sons de ventilador ou chiados, que passam de 65 mil likes.

Mas existe um problema quando se fala de ruído branco em aplicativos gratuitos. Anúncios e notificações podem interromper o som no meio da noite e quebrar o efeito. É por isso que aparelhos dedicados começaram a ganhar espaço, com áudio contínuo e sem depender do celular.

Os melhores aparelhos de ruído branco

Com a popularização desses aparelhos, o mercado brasileiro passou a oferecer modelos com propostas diferentes. Veja as mais bem avaliadas na Amazon e em outros marketplaces.

Momcozy White Noise Machine

É uma das opções mais completas disponíveis no Brasil. O modelo, que sai na faixa de R$ 208 a R$ 375, reúne mais de 30 variações de som, inclui luz noturna com ajuste de cores e pode ser controlado por aplicativo no celular. A bateria recarregável amplia o uso fora de casa. É indicado para quem busca mais controle sobre o ambiente, tanto no uso adulto quanto infantil.

FUNYKICH Máquina Portátil 40 Sons

Conta com 40 sons diferentes, que vão do ruído branco tradicional a simulações mais complexas, como ambientes naturais. O aparelho também tem função de memória, que salva a configuração escolhida, o que facilita o uso no dia a dia. Funciona bem para quem enjoa de padrões repetitivos e custa entre R$ 150 e R$ 200.

Staright White Noise Machine

Com preço a partir de R$ 82 na Amazon, é uma das opções mais acessíveis. Tem menos variações de som, apenas seis, mas cobre o básico com eficiência. A bateria de longa duração, que pode chegar a mais de um dia de uso contínuo, é um diferencial e pode ser uma saída para quem quer testar o ruído branco sem investir tanto.

Kipcush White Noise

Oferece 14 sons em alta definição, incluindo ruído branco e variações de natureza, com ajuste de volume em 32 níveis — um dos pontos de destaque.

Compacto e leve, funciona bem tanto no uso diário quanto em viagens. A bateria entrega entre 8 e 20 horas de autonomia, com opção de uso contínuo durante a noite e memória que mantém a última configuração, além da luz noturna ajustável. Sai na faixa de R$ 160 a R$ 180.

Heavtuen Máquina Portátil de Ruído Branco

Na faixa de R$ 380, é um modelo com grande variedade de sons e portabilidade. São 40 opções disponíveis, que vão de ruído branco tradicional a simulações de natureza e canções de ninar. O aparelho também permite programar o tempo de uso, com intervalos entre 30 minutos e duas horas, além de funcionar por longos períodos contínuos.

Carregado via USB, o modelo é leve e fácil de transportar, o que favorece o uso em viagens ou em ambientes diferentes do habitual. A luz embutida, com ajuste de intensidade, ajuda a compor o ambiente e pode ser útil no uso com bebês.