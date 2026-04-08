A loja do seu Kindle vai parar de funcionar? Descubra quais aparelhos serão descontinuados

A Amazon anunciou que vai limitar o funcionamento de dispositivos Kindle lançados até 2012, impedindo acesso à loja digital a partir de maio de 2026. A partir de 20 de maio de 2026, esses aparelhos não poderão mais comprar, baixar ou pegar emprestados novos livros pelo Kindle Store.

Segundo a empresa, os usuários ainda poderão acessar conteúdos já baixados e utilizar suas contas em plataformas mais recentes, como o aplicativo Kindle e a versão web, Kindle for Web. A mudança afeta dispositivos lançados entre 2007 e 2012, incluindo o primeiro Kindle com teclado físico.

A lista inclui modelos como Kindle 1ª geração (2007), Kindle DX (2009), Kindle Keyboard (2010) e o Kindle Paperwhite original (2012), além de tablets da linha Kindle Fire do mesmo período.

Caso o dispositivo seja redefinido ou desconectado da conta após o prazo, não será possível registrá-lo novamente.

A decisão segue um movimento recorrente da indústria de tecnologia de descontinuar suporte a dispositivos antigos, tanto por limitações técnicas quanto por custos de manutenção de infraestrutura. No caso da Amazon, a empresa já havia exigido, em 2016, uma atualização obrigatória de software para manter o acesso à loja em modelos antigos.

Apesar da restrição ao ecossistema de livros, a Amazon informou que outros aplicativos e serviços ainda poderão funcionar normalmente nos tablets Kindle Fire anteriores a 2012.

Para usuários impactados, a empresa anunciou incentivos para migração de hardware. A Amazon oferecerá 20% de desconto na compra de novos dispositivos Kindle, além de um crédito de US$ 20 em e-books. A oferta será válida até 20 de junho de 2026.

Estratégia reforça renovação de base instalada

A medida também indica uma estratégia de renovação da base de usuários da Amazon, ao limitar gradualmente dispositivos que já ultrapassam mais de uma década de uso. Embora a empresa mantenha acesso ao conteúdo previamente adquirido, o bloqueio de novas compras pressiona consumidores a migrarem para versões mais recentes.

Esse tipo de transição não é incomum no setor. Empresas como Apple e Google também adotam ciclos de suporte que variam entre 5 e 10 anos para hardware e software. No caso da Amazon, o intervalo ultrapassa 14 anos desde o lançamento dos primeiros Kindles, evidenciando um ciclo de vida mais longo que a média da indústria.

A decisão, no entanto, expõe o equilíbrio entre longevidade de dispositivos e dependência de serviços digitais, especialmente em plataformas fechadas como o ecossistema Kindle.

Lista completa de dispositivos descontinuados