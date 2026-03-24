Revolut, app financeiro que no Brasil concorre com Wise e Nomad, tem lucro recorde

A Revolut, empresa britânica de serviços financeiros que no Brasil tenta disputar espaço com Wise e Nomad, registrou lucro recorde em 2025 e reforçou sua posição como uma das fintechs mais valiosas da Europa. A companhia informou que teve lucro antes de impostos de 1,7 bilhão de libras, o equivalente a US$ 2,28 bilhões.

A empresa, sediada em Londres, afirmou que sua receita subiu 46% no ano, para 4,5 bilhões de libras. Segundo a Revolut, o avanço foi puxado principalmente pelo crescimento de produtos que geram tarifas, como assinaturas, pagamentos com cartão e operações de câmbio.

Na prática, a Revolut opera por meio de um aplicativo que permite fazer pagamentos, guardar dinheiro e investir. No Brasil, a marca tem ganhado visibilidade sobretudo em anúncios voltados a quem viaja ao exterior, com a promessa de facilitar gastos internacionais e conversão de moedas.

O resultado reforça o tamanho que a empresa alcançou em poucos anos. Fundada em 2015, a Revolut foi avaliada em US$ 75 bilhões em uma operação de venda de ações no ano passado, valor próximo ao de grandes bancos tradicionais europeus com os quais ela agora concorre por clientes de varejo e de pequenas empresas.

A base de usuários também cresceu com força. A empresa disse ter hoje mais de 70 milhões de clientes e quer chegar a 100 milhões até meados de 2027. Só em 2025, esse número aumentou quase um terço.

Segundo a companhia, os clientes estão usando mais o aplicativo para concentrar movimentações do dia a dia e também aplicações financeiras. Esse maior engajamento ajuda a explicar por que a empresa não cresce apenas em número de contas, mas também em receita por cliente.

Marketing para expandir

Ao mesmo tempo, os custos da Revolut também aumentaram, embora em ritmo menor que o faturamento. A empresa elevou gastos com marketing e contratações, em meio à expansão em vários mercados.

Outro passo importante foi dado neste mês no Reino Unido, mercado de origem da empresa. Depois de anos de análise, a Revolut conseguiu autorização regulatória para operar como um banco completo no país. Com isso, poderá oferecer contas com depósitos protegidos e ampliar serviços como empréstimos e cartões de crédito.

A empresa também tenta repetir esse crescimento nos Estados Unidos. Recentemente, pediu uma licença bancária nacional no país, movimento que pode permitir a captação de depósitos e a ampliação da oferta de crédito no maior mercado financeiro do mundo.