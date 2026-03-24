Revolut, app financeiro que no Brasil concorre com Wise e Nomad, tem lucro recorde

Empresa do Reino Unido, conhecida no Brasil pela promessa de facilitar gastos no exterior, teve lucro recorde em 2025 (LightRocket /Getty Images)
Repórter
Publicado em 24 de março de 2026 às 11h02.
A Revolut, empresa britânica de serviços financeiros que no Brasil tenta disputar espaço com Wise e Nomad, registrou lucro recorde em 2025 e reforçou sua posição como uma das fintechs mais valiosas da Europa. A companhia informou que teve lucro antes de impostos de 1,7 bilhão de libras, o equivalente a US$ 2,28 bilhões.
A empresa, sediada em Londres, afirmou que sua receita subiu 46% no ano, para 4,5 bilhões de libras. Segundo a Revolut, o avanço foi puxado principalmente pelo crescimento de produtos que geram tarifas, como assinaturas, pagamentos com cartão e operações de câmbio.
Na prática, a Revolut opera por meio de um aplicativo que permite fazer pagamentos, guardar dinheiro e investir. No Brasil, a marca tem ganhado visibilidade sobretudo em anúncios voltados a quem viaja ao exterior, com a promessa de facilitar gastos internacionais e conversão de moedas.
O resultado reforça o tamanho que a empresa alcançou em poucos anos. Fundada em 2015, a Revolut foi avaliada em US$ 75 bilhões em uma operação de venda de ações no ano passado, valor próximo ao de grandes bancos tradicionais europeus com os quais ela agora concorre por clientes de varejo e de pequenas empresas.
A base de usuários também cresceu com força. A empresa disse ter hoje mais de 70 milhões de clientes e quer chegar a 100 milhões até meados de 2027. Só em 2025, esse número aumentou quase um terço.
Segundo a companhia, os clientes estão usando mais o aplicativo para concentrar movimentações do dia a dia e também aplicações financeiras. Esse maior engajamento ajuda a explicar por que a empresa não cresce apenas em número de contas, mas também em receita por cliente.
Ao mesmo tempo, os custos da Revolut também aumentaram, embora em ritmo menor que o faturamento. A empresa elevou gastos com marketing e contratações, em meio à expansão em vários mercados.
Outro passo importante foi dado neste mês no Reino Unido, mercado de origem da empresa. Depois de anos de análise, a Revolut conseguiu autorização regulatória para operar como um banco completo no país. Com isso, poderá oferecer contas com depósitos protegidos e ampliar serviços como empréstimos e cartões de crédito.
A empresa também tenta repetir esse crescimento nos Estados Unidos. Recentemente, pediu uma licença bancária nacional no país, movimento que pode permitir a captação de depósitos e a ampliação da oferta de crédito no maior mercado financeiro do mundo.